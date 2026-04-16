Kdybych nevyhrál OH, nevymýšlel bych blbiny, říká Fuksa ke své účasti na maratonu

Olympijský vítěz v rychlostní kanoistice Martin Fuksa poběží Pražský maraton. Na tiskové konferenci oznámil, že se zúčastní tradičního závodu seriálu RunCzech, který se koná 3. května. Jen o pět dní později začne úvodní závod Světového poháru v Szegedu, kde plánuje závodit na singlu i na deblu s bratrem Petrem. V obou kategoriích se také chce kvalifikovat do Los Angeles 2028.
O maratonu čtyřnásobný mistr světa uvažoval delší dobu. Když v Paříži získal na kilometru olympijské zlato a splnil si největší sportovní sen, cítil potřebu plnit si i jiné sportovní výzvy. A maraton je jedna z nich. „Ten pražský bude 3. května, bude mi 33, chtěl bych to dát pod tři hodiny,“ řekl Fuksa, který narozeniny oslaví 30. dubna.
Rodák z Nymburku do tréninku zařazuje běh pravidelně, hlavně od podzimu do jara. „Takže nejlepší běžeckou formu bych měl mít teď na jaře. Ještě jsem zvažoval Berlínský maraton, ale to bude měsíc po mistrovství světa, to budu chtít být s rodinou,“ přiblížil.
Pravidelně na Silvestra běhá půlmaraton. Na tréninku už na jeden zátah urazil 31 kilometrů. „U nás v Polabské nížině to jde samo. Prostě běžíš a najednou máš 31. Pak už mi volala manželka, jinak bych pokračoval,“ usmíval se.
Do maratonu se pouští z kanoistického tréninku. „Rád bych si dokázal, že kanoista dokáže víc věcí než jenom jezdit na vodě,“ poznamenal. Líbí se mu kombinace síly a vytrvalosti. Na sociálních sítích zaznamenal, že jen málo lidí zvedne desetkrát 110 kilogramů na benchpressu a uběhne maraton pod tři hodiny. „Těch desetkrát 110 kilo na benči zvládnu v klidu. Jestli maraton pod tři, to ještě nevím,“ uvedl Fuksa, jenž má půlmaratonský osobní rekord 1:20:16.
Jeho mladší bratr Petr běhá obecně ještě rychleji a na maraton by si věřil, ale takhle těsně před závody si na něj netroufá. „Nevím, jestli bych je pak byl schopný odjet. Ale věřím, že on to zvládne na pohodu, že to pro něj nebude nějaký velký problém,“ poznamenal.
Mnohonásobný medailista z velkých akcí Fuksa se nedostatku času na regeneraci nebojí. A navíc Světový pohár v Szegedu pro něj rozhodně není vrcholem sezony, cenných kovů z takových závodů už má spoustu. „Doufám, že jsem tak dobrý sportovec, že to zvládnu. V pondělí nebudu moct chodit, v úterý snad už budu. Ve středu nasednu do auta a pojedu do Szegedu. Měl jsem to v hlavě dlouho a řekl jsem si, že to rozseknu teď. Pro mě je stejně priorita mistrovství světa, které je až v srpnu,“ přemítal.
Ideální by bylo, kdyby měl tak natrénováno, že by na maratonský čas pod tři hodiny nemusel běžet naplno. Je pravděpodobné, že po maratonu bude přemýšlet o dalších výzvách. „Možná jsem neměl vyhrát tu olympiádu. Kdybych ji nevyhrál, tak bych nevymýšlel takové blbiny,“ poznamenal Fuksa. Napadl ho i triatlon. „O ironmanovi už jsme se taky bavili, ale plavání mi nejde,“ dodal.
Fuksa chce znovu na OH ve dvou kategoriích, sám i s bratrem na deblu
Fuksa se chce znovu dostat na olympijské hry ve dvou kategoriích. Šampion z Paříže 2024 se chce do Los Angeles 2028 kvalifikovat na singlu a také s bratrem Petrem na deblu. Po změně systému kvalifikace musí sbírat body do žebříčku už od letošní sezony. Na úvodním Světovém poháru v Szegedu bude startovat v kategoriích C1 1000 metrů a C2 500 metrů, což jsou olympijské disciplíny.
Zatímco dříve se místa na OH získávala především na mistrovství světa v předolympijském roce, nově bude v první fázi rozhodující žebříček. Tam se bude v této a příští sezoně započítávat osm nejvíce bodově ohodnocených výsledků z deseti závodů – šesti podniků SP, dvou MS a dvou kontinentálních šampionátů.
Mezinárodní federace si od toho slibuje kvalitnější obsazení především Světových pohárů, které mnohdy někteří elitní kanoisté a kajakáři vynechávali. „S tím souhlasím. Chápu, že kanoistika chce nějakou inovaci, nějakou změnu,“ uvedl Fuksa, kterému by ale nevadilo ani zachování dřívějšího systému.
Každá z deseti olympijských disciplín bude mít samostatný žebříček. Body nebudou ti nejlepší získávat na jméno, ale pro svou zemi. V kategorii C1 bude ze žebříčku k dispozici pět kvót. „Jestli se mi podaří mít konstantní úroveň jako poslední roky, tak by to mělo být dobré. Pro mě je důležité být co nejlepší a věřím, že když budu nejlepší, tak se na olympiádu dostanu. To je jediné, co řeším,“ prohlásil Fuksa.
Na deblu s bratrem Petrem obsadili na předloňských OH v Paříži sedmou příčku. Do Los Angeles se přímo ze žebříčku kvalifikuje v této kategorii osm lodí. Pokud by stejně jako dosud sourozenci Fuksovi společně nesbírali medaile, budou potřebovat závodit co nejčastěji. Znamená to i účast na červencovém Světovém poháru v Montrealu, který by Fuksa jinak rád vynechal.
Na červnovém mistrovství Evropy v Montemoru a srpnovém mistrovství světa v Poznani chce Fuksa závodit „v plné polní“. „Nejlépe kombinovat singla kilák a pětistovku a s bráchou debla,“ plánoval úřadující světový šampion na kilometru.
Ačkoliv už v rychlostní kanoistice vyhrál vše, co se dalo, elán do další práce mu neschází. „Furt je ve mně to, že chci být nejrychlejší kanoista na světě, a to je pro mě velká výzva,“ dodal.