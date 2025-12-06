Metoděj Jílek ovládl v Heerenveenu závod na 10 000 metrů a poprvé v kariéře triumfoval ve Světovém poháru. Devatenáctiletý český reprezentant zajel čas 12:29,63, což je jeho nové maximum a zároveň čtvrtý výkon historie. Kateřina Janatová obsadila 11. místo ve skiatlonu na SP v Trondheimu, zvítězili Jessie Digginsová a mezi muži Johannes Hösflot Klaebo. Snowboardistka Zuzana Maděrová vstoupila do olympijské sezony čtvrtým místem v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v Číně. Dařilo se ale i Jiřímu Konvalinkovi nebo Romanu Koudelkovi.
SOUHRNJílek ovládl v Heerenveenu desítku. Maděrová zahájila čtvrtým místem
Jílek poprvé triumfoval ve SP
„Jsem maximálně spokojený, že jsem zajel národní a zároveň i můj osobní rekord. Byl to super závod, ve kterém se vše povedlo tak, jak má. Před (olympijským) Milánem je to super, dodá mi to sebedůvěru,“ řekl Jílek. Na únorových hrách v Itálii bude patřit mezi hlavní favority na nejdelší soutěžní trati.
Rychlejší dosud byli pouze úřadující mistr světa a držitel světového rekordu na této trati Davide Ghiotto z Itálie, který se pod hranici 12 minut a 30 sekund dostal dvakrát, a Polák Vladimir Semirunnij, jenž v sobotu v Nizozemsku ovládl divizi B. „Z času jsem nadšený,“ radoval se český talent.
V Heerenveenu doprovodili Jílka na stupně vítězů druhý Ghiotto a třetí Timothy Loubineaud z Francie, který je v čele průběžného pořadí SP. Jílek se posunul na druhé místo s odstupem jediného bodu.
Jílek a Loubineaud nastoupili spolu v páté z šesti rozjížděk a od startu atakovali čas do té doby nejrychlejšího Ghiotta. Na čtvrtém kilometru se dostal do čela francouzský reprezentant, který v polovině listopadu na úvod SP zajel v Salt Lake City světový rekord na 5000 metrů.
V polovině trati ale Jílek Loubineauda předstihl a mířil za vítězstvím. Svěřenec novozélandského trenéra Kalona Dobbina dokázal stabilně jezdit kola pod hranicí 30 vteřin a nakonec si vylepšil osobní rekord o více než osm sekund. Druhého Ghiotta porazil o 3,74 sekundy.
„Měl jsem to propočítané. Chtěl jsem začít trošku pomaleji. Hned po startu jsem se cítil hodně dobře, tak jsem zrychlil. V první polovině mi i pomohlo, že jsem se mohl střídat s Timothym, pak už jsem musel jet podle svého,“ řekl Jílek k průběhu závodu. Dodal, že měl dobrý den. „I když teď v cíli se necítím úplně nejlépe. Při závodě jsem ale dokázal jít přes bolest,“ prohlásil.
Přímo u dráhy Jílka podporovala i trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková. „Stála u cíle, takže jsem ji slyšel. Bylo to další povzbuzení, které mi pomohlo k výkonu,“ dodal Jílek, který se jinak připravuje mimo český reprezentační tým.
Nejrychlejší čas v hale Thialf zajel ruský rodák reprezentující Polsko a druhý muž z letošního MS Semirunnij, který trať zvládl v čase 12:28,05. Jílek byl na březnovém šampionátu v Hamaru třetí.
V závodu na 1500 metrů žen skončila devátá Nikola Zdráhalová, která se potřetí v sezoně na této trati dostala do první desítky. Vyhrála domácí Joy Beuneová, která s maximálním počtem 180 bodů kraluje i průběžnému pořadí seriálu. Zdráhalová je osmá.
Malinin předvedl sedm čtverných skoků ve finále GP
Ilia Malinin ovládl finále krasobruslařské Grand Prix v Nagoji poté, co vylepšil vlastní světový rekord ve volné jízdě. Jednadvacetiletý Američan předvedl sedm čtverných skoků včetně axela, kterého má v repertoáru pouze on, a od rozhodčích dostal 238,24 bodu. Předchozí maximum 228,97 z Kanadské brusle vylepšil téměř o deset bodů.
Malinin po nepříliš vydařeném krátkém programu útočil až z průběžné třetí pozice, ale díky galapředstavení ve volné jízdě se dostal na celkové skóre 332,29. Výrazně se tak přiblížil absolutnímu světovému rekordu Američana Nathana Chena (335,30).
Svým soupeřům vyslal rodák z Virginie před olympijskými hrami v Miláně, jež budou jeho premiérou pod pěti kruhy, důrazný signál: druhého Jumu Kagijamu z Japonska porazil o třicet bodů a třetího Šuna Satoa o čtyřicet.
Také další tři disciplíny ovládli v Nagoji úřadující mistři světa. Soutěž žen vyhrála Američanka Alysa Liuová, poté co vedoucí žena po krátkém programu Mone Čibaová z Japonska ve volné jízdě dvakrát upadla.
Americký taneční pár Madison Chocková, Evan Bates v Japonsku triumfoval v prvním přímém duelu s nově vytvořeným francouzským párem Laurence Fournierová-Beaudryová, Guillaume Cizeron. Už v pátek vyhráli soutěž sportovních dvojic domácí Riku Miuraová a Rjujči Kihara.
Maděrová zahájila sezonu čtvrtým místem v Číně
Zuzana Maděrová vstoupila do olympijské sezony čtvrtým místem v paralelním obřím slalomu na Světovém poháru v Číně. Na svahu v Mylinu vyhrála dvaadvacetiletá Češka kvalifikaci a poté v závodu útočila na své třetí stupně vítězů v elitním seriálu, ale v posledních dvou jízdách chybovala.
Maděrová, jedenáctá žena konečného pořadí minulé sezony SP, po úspěšné kvalifikaci vyhrála suverénně první dvě vyřazovací jízdy: v osmifinále proti Martině Ankeleové a pak proti jiné Rakušance Sabine Payerové. V boji o finále ale jízdu nedokončila a chyba ji přibrzdila také v malém finále. Pro bronz si tak dojela Bulharka Malena Zamfirovová, vítězkou prvního testu před únorovou olympiádou v Livignu je Italka Lucia Dalmassová.
„Kvalifikaci Světového poháru se mi povedlo vyhrát poprvé, mám z toho obrovskou radost. Bohužel potom v semifinále jsem spadla a nakonec je z toho čtvrté místo, což je i tak super, ale jsem trošku smutná a doufám, že to brzo cinkne. Další pokus máme hned zítra,“ řekla Maděrová pro svazový facebookový účet.
Maděrová jako jediná z pěti českých zástupců bojovala mezi elitní šestnáctkou. Adéla Keclíková, Klára Šonková, Kryštof Minárik ani Adam Počinek z kvalifikace nepostoupili.
Italský double zkompletoval vítěz mužského závodu Maurizio Bormolini, ve finále porazil čtyřicetiletého rakouského veterána Benjamina Karla, jenž bude v únoru obhajovat v obřím slalomu olympijské zlato. O totéž se pokusí Ester Ledecká, která se však zatím připravuje na lyžích. V neděli se v Číně uskuteční další obří slalom.
Konvalinka si 14. místem vylepšil maximum
Český sdruženář Jiří Konvalinka obsadil 14. místo v závodě s hromadným startem v Trondheimu. Výrazně si vylepšil osobní maximum ve Světovém poháru, jímž byla 23. pozice z minulého týdne z Ruky. Druhý český reprezentant Jan Vytrval byl jednadvacátý.
V závodě s hromadným startem nejprve sdruženáři absolvují běh na 10 km a až poté skáčou. Jednadvacetiletý Konvalinka byl po úvodní části šestačtyřicátý, ale s přijatelným odstupem, a navíc se mu dařilo na můstku, kde předvedl čtvrtý nejdelší pokus dne 97 metrů.
Zvítězil Thomas Rettenegger a prodloužil vítěznou sérii rakouských sdruženářů v úvodu olympijské sezony poté, co úvodní dva závody ve Finsku ovládl Johannes Lamparter.
V sobotu se k rakouským mužům navíc na nejvyšším stupni připojila jejich krajanka Katharina Gruberová a oslavila první vítězství v kariéře. Jolana Hradilová skončila třetí od konce na 31. pozici, Tereza Koldovská nedokončila běžeckou část.
Janatová byla ve skiatlonu v Trondheimu jedenáctá
Kateřina Janatová vybojovala 11. místo ve skiatlonu v Trondheimu a zaznamenala nejlepší výsledek v sezoně. Závod na 20 km vyhrála obhájkyně celkového prvenství v SP Američanka Jessie Digginsová a premiérovým vítězstvím v olympijské sezoně si upevnila vedení v průběžném hodnocení seriálu. Mužům kralovali Norové v čele s Johannesem Hösflotem Klaebem, který získal 101. triumf ve Světovém poháru.
Janatová, šestá žena konečného pořadí SP v minulé sezoně, si jedenáctým místem vylepšila kariérní maximum ve skiatlonu. V úvodní klasikářské desítce, v níž se brzy utrhla skupinka favoritek, se pohybovala ve třetí desítce. Na bruslařskou část po přezutí lyží vybíhala na 19. místě a mezi běžkyněmi bojujícími o umístění ve druhé desítce pomáhala diktovat tempo.
Na závěrečný finiš jí přesto zbyl dostatek sil a sprint závodnic o jedenáctou příčku vyhrála, za Digginsovou zaostala o necelou minutu. Druhá česká reprezentantka Barbora Havlíčková doběhla s odstupem přes šest minut na 57. místě.
„Byl to určitě můj nejlepší skiatlon kariéry. V klasické části jsem si to hlídala, abych neztratila kontakt, ale zároveň se nehnala zbytečně dopředu, měla jsem z toho totiž trochu strach. Pak jsem měla snad nejrychlejší přezutí, jaké se mi kdy povedlo, a dostala jsem se do rychlé skupinky závodnic,“ popsala Janatová pro svazový web.
„V bruslení jsem se cítila hodně komfortně a silně a říkala jsem si, že bych tu skupinu mohla vyhrát. Dívala jsem se, kolik je kolem mě sprinterek, abych věděla, kdy musím zabrat. Nakonec jsem do toho šlápla při nájezdu na sprintovou trať a díky tomu jsem měla menší náskok ve finiši, takže to nakonec ani takový boj nebyl,“ dodala Janatová.
Čtyřiatřicetiletá Digginsová, která po sezoně ukončí kariéru, rozhodla nástupem v závěrečném stoupání před sjezdem na stadion. Ve vedoucí desetičlenné skupině si vypracovala mírný náskok a v koncovce uhájila o sekundu vítězství před domácí Heidi Wengovou. Třetí skončila Švédka Ebba Anderssoová.
Lídr průběžného pořadí seriálu Klaebo porazil ve finiši o sedm desetin sekundy krajana Haralda Östberga Amundsena, třetí byl Emil Iversen. Norové obsadili v cíli prvních osm příček, v elitní desítce jich bylo devět. Nejlépe z Čechů skončil na 48. místě Adam Fellner, který ztratil na Klaeba dvě minuty a sedmnáct vteřin. Matyáš Bauer doběhl 69. Česká jednička Michal Novák chyběl kvůli zdravotním potížím.
Devětadvacetiletý Klaebo navázal v Trondheimu na páteční vítězství ze sprintu, kdy pokořil hranici sta výher v SP. Podařilo se mu to jako čtvrtému závodníkovi napříč lyžařskými disciplínami po norské běžkyni Marit Björgenové, švýcarské akrobatce Conny Kisslingové a americké sjezdařce Mikaele Shiffrinové.
Také ve skiatlonu potvrdil rodák z Osla roli favorita. Od úvodu se držel v čelní skupině a prosadil se znovu ve finiši, v němž přespurtoval Amundsena i Iversena. Nejlepším "nenorským" běžcem byl devátý Mika Vermeulen z Rakouska.
Koudelka získal ve Wisle první body v sezoně
Roman Koudelka obsadil v závodu Světového poháru ve Wisle 29. místo a do průběžného hodnocení seriálu si připsal první dva body v olympijské sezoně. Na umístění v elitní třicítce čekal šestatřicetiletý český reprezentant jedenáct měsíců, naposledy bodoval 4. ledna 28. příčkou při Turné čtyř můstků v Innsbrucku. Desáté vítězství kariéry ve Světovém poháru vybojoval Slovinec Domen Prevc.
Koudelka se v Polsku dostal poprvé v sezoně do druhého kola, v polovině závodu mu po skoku dlouhém 121,5 metru patřilo 28. místo. Finálový pokus mu ale nevyšel, zapsal o dva metry méně a nakonec porazil jen Američana Kevina Bicknera, který se propadl o devět příček.
Domen Prevc ve Wisle vedl už po prvním kole, v němž předvedl suverénně nejdelší pokus dne 136 metrů. Ve druhém přidal 130 metrů a vyhrál o 6,8 bodu před Philippem Raimundem z Německa. Třetí skončil Japonec Rjoju Kobajaši, slovinský lídr SP Anže Lanišek obsadil čtvrté místo.
V big airu skončili Češi v kvalifikaci
Na start další zastávky SP v big airu v Pekingu se postavili tři čeští snowboardisté, ale ani jeden z nich neprošel kvalifikací. Kristian Salač skončil na 35. pozici, o deset příček lépe se umístil Jakub Hroneš, který nepostoupil do finále, i přestože předvedl druhý nejlepší trik celého dne.
Laura Záveská mezi ženami obsadila 18. místo. Zvítězili Su I-ming z Číny a Mia Brookesová z Velké Británie. Už během středy skončil mezi freestyle lyžaři na 22. místě Petr Müller a zapsal kariérní maximum. Zlato v Pekingu získali Nor Ulrik Samnöy a Finka Anni Karavaová.
Z kvalifikace nepostoupili v Ruce ani akrobatičtí skokané na lyžích. Adéla Měrková skončila na 25. pozici a Nicholas Novak o tři místa lépe. Vyhráli Sü Meng-tchao z Číny a ukrajinský reprezentant Oleksandr Okipňuk.
Robinsonová vládla v Tremblantu
Novozélandská lyžařka Alice Robinsonová vyhrála druhý obří slalom Světového poháru za sebou, týden po Copper Mountain triumfovala v kanadském středisku Mont Tremblant.
Robinsonová vedla už po prvním kole a v druhém třetí nejrychlejší jízdou vítězství potvrdila. Chorvatku Zrinku Ljutičovou za sebou nechala o 94 setin sekundy a třetí domácí Valerii Grenierovou o rovnou sekundu. Úřadující vicemistryně světa si připsala šesté pohárové vítězství v kariéře, všechna zaznamenala ve své parádní disciplíně.
Šesté místo obsadila vedoucí žena Světového poháru Mikaela Schiffrinová. Hvězdná Američanka vyhrála všechny tři slalomy v sezoně, ale v obřím slalomu se dosud na stupně vítězů nedostala.