Čtrnácté místo vybojoval Jan Zabystřan v superobřím slalomu Světového poháru v Beaver Creeku. Přerušovaný závod, který byl kvůli špatnému počasí předčasně ukončen už po 31 závodnících, vyhrál Rakušan Vincent Kriechmayr.
Zabystřan zajel v turbulentním super-G nejlepší výsledek olympijské sezony
Závod začal kvůli mlze s půlhodinovým zpožděním a poté byl kvůli větru, sněžení a špatné viditelnosti několikrát na delší dobu přerušen. Zabystřan se dostal na trať s číslem 24, a i když musel bojovat se silným větrem, zajel 13. čas. Později ho dokázal překonat jen domácí Američan River Radamus.
Po dvou 26. místech tak český specialista na rychlostní disciplíny zajel svůj jasně nejlepší výsledek v olympijské sezoně a vyrovnaný čtvrtý nejlepší ve Světovém poháru. „Byl to docela šílený závod. Sněžilo, silný vítr. Když jsem odstartoval, tak z první do druhé brány jsem nic neviděl. Naštěstí jsem tu bránu trefil a pak už to bylo lepší,“ uvedl Zabystřan. „Jízda byla šílená, takové rodeo, hodně to klepalo. Jsem rád, že jsem to nějak dojel do cíle,“ přiznal.
„Určitě hrálo roli štěstí, že jsem si v minulé sezoně vyjel startovní pozici ve třicítce a mohl jsem vůbec startovat. Ač tedy závod zrušili, tak se výsledky počítají. Čtrnácté místo je slušná porce bodů do hodnocení super-G. Jsem za to rád. Je škoda, že se to neodjelo celé a není to celý regulérní závod, ale tak to občas je. Je to alpské lyžování a závod venku,“ dodal Zabystřan.
Jako poslední se na trať vydal Švýcar Loic Meillard, jenž jízdu nedokončil, a jury po marném čekání na zlepšení počasí závod definitivně zastavila. Protože ho odjela elitní třicítka, jsou výsledky platné.
Čtyřiatřicetiletý Kriechmayr si dojel pro 19. vítězství v kariéře s náskokem 56 setin před Norem Fredrikem Möllerem a 1,03 sekundy před svým krajanem Raphael Haaserem. Vítěz čtvrtečního sjezdu a lídr Světového poháru Marco Odermatt ze Švýcarska byl pátý.
„Z výkonu mám samozřejmě radost, ale raději bych to bral jinak. Má to trochu pachuť, protože závod byl fér jen do startovního čísla 14,“ uvedl Kriechmayer, jenž se radoval z prvního vítězství v SP od loňského února. Právě po 14. startujícím se počasí výrazně zhoršilo a závod byl poprvé přerušen.
V sobotu je v Beaver Creeku kvůli očekávaném špatným podmínkám volný den, v neděli se má jet obří slalom.
Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Beaver Creeku – super-G mužů
Výsledky SP v sjezdovém lyžování v Beaver Creeku – super-G mužů
1. Kriechmayr (Rak.) 1:06,77, 2. Möller (Nor.) -0,56, 3. Haaser (Rak.) -1,03, 4. Paris (It.) -1,15, 5. Odermatt (Švýc.) -1,23, 6. Eichberger (Rak.) -1,28, .. 14. Zabystřan (ČR) -1,79.
Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 2 z 9 závodů):
1. Kriechmayr 180, 2. Odermatt 145, 3. Möller 125, 4. Haaser 120, 5. Babinsky (Rak.) 79, 6. Paris 74, .. 22. Zabystřan 23.
Průběžné pořadí SP (po 7 z 37 závodů):
1. Odermatt 345, 2. Kriechmayr 227, 3. Haaser 178, 4. Schwarz (Rak.) 177, 5. Kristoffersen (Nor.) 158, 6. Pinheiro Braathen (Braz.) 152, .. 57. Zabystřan 28.