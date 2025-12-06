Johan-Olav Botn si ve sprintu po čisté střelbě připsal vítězství a navázal na triumf z individuálního závodu na Světovém poháru v biatlonu v Östersundu. Druhý znovu skončil Martin Uldal. Na pódiu je doplnil Quentin Fillon Maillet. Nejlepším z Čechů byl na 22. místě Vítězslav Hornig. O pět pozic níže skončil Mikuláš Karlík. Oba na střelnici dvakrát minuli.
SESTŘIHBotn ve sprintu navázal na výhru z individuálu. Druhý znovu skončil Uldal
Johan-Olav Botn zažívá skvělý vstup do nové sezony Světového poháru. Ve sprintu podobně jako v individuálu neminul jediný výstřel. Výbornou střelbu navíc podpořil druhým nejrychlejším časem na lyžích a dojel si pro druhý triumf v rozbíhajícím se ročníku.
Nejvíce se mu stejně jako v prvním závodě přiblížil jeho krajan Martin Uldal. Tentokrát za Botnem zaostal o 11,1 sekundy. Ani další Norové nezůstali příliš pozadu. V první sedmičce jich bylo hned pět a ukazují, že na olympijskou sezonu se skvěle připravili.
Čistě norskému zastoupení na stupních vítězů zabránil Francouz Quentin Fillon Maillet. Ten rovněž střílel čistě, a nakonec dokončil se ztrátou 14,3 sekundy. Naopak na střelbě se nedařilo českým reprezentantům. Ani jeden nechyboval méně než dvakrát.
Nejlépe se nakonec umístil Vítězslav Hornig, kterému dvě chyby stačily na konečné 22. místo. „Byla to trochu větrná loterie. Skoro bych řekl, že jsem si dvě chyby vylosoval. Trať byla hodně pomalá. Servis ale zareagoval na podmínku dobře,“ řekl Hornig.
Do třicítky proklouzl i Mikuláš Karlík. Ten sice startoval až s číslem 81, ale nakonec do cíle s dvěma chybami dorazil na 27. příčce a má slušnou startovní pozici do stíhacího závodu. Dvěma omylům se nevyhnul ani Michal Krčmář. Na vítěze v cíli ztratil téměř dvě minuty, což mu vyneslo 35. pozici.
„Paradoxně jsem měl vestoje lepší podmínky než na ležce. Vleže jsem musel trochu cvakat, foukalo mi to do flinty. Vestoje to bylo dobré, ale dvě mi utekly. Udělal jsem dvě chyby a musel jsem si je odkroužit. Je to takový můj standardní start sezony. Budu věřit, že to bude mít stejný průběh a půjde to nahoru,“ uvedl Krčmář.
Ještě o jedno trestné kolo navíc absolvoval Jakub Štrvtecký a uzavřel v hodnocení závodu pátou desítku. Nejméně se dařilo Jonáši Marečkovi, který s pěti chybami skončil až na 89. místě.