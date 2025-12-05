Sáblíková byla v Heerenveenu na 5000 metrů šestá

Šesté místo vybojovala Martina Sáblíková v závodě Světového poháru v Heerenveenu na 5000 metrů. Zvítězila Norka Ragne Wiklundová, na kterou trojnásobná olympijská šampionka ztratila 6,95 sekundy. V průběžném pořadí Světového poháru patří Sáblíkové sedmé místo se 108 body.
Druhá byla Isabelle Weidemannová z Kanady, třetí příčku obsadila domácí Nizozemka Joy Beuneová. Osmatřicetiletá Sáblíková, která avizovala po sezoně konec kariéry, nastoupila do prvního pětikilometrového závodu v sezoně ve třetí jízdě. Její soupeřkou byla Belgičanka Sandrine Tasová. Ta nakonec Češku překonala o více než tři vteřiny.
„Výkon byl asi docela dobrý. Prvních sedm kol se mi jelo docela fajn. Pak jsem začala trochu tuhnout, což bylo vidět i na časech. Šla jsem přes 33 vteřin. Měla jsem zůstat pod tím, pak by ten čas a závod byl o něčem jiném. To se mi bohužel nepovedlo. Šesté místo ale beru,“ řekla Sáblíková.
„Na start jsem šla hodně nervózní. Takhle nervózní jsem už hodně dlouho nebyla. Poslední tři kola se mi nejelo úplně dobře. Musím ale poděkovat divákům v hale. Tím, jak skandovali a povzbuzovali, tak i když nemůžete, tak vám nenechají ten boj v sobě znát a ženou vás až do cíle. Dnes před nimi klobouk dolů,“ uvedla Sáblíková.
Po dnešku by si měla pojistit i kvalifikaci na olympijské hry v Miláně. „Je to pro mě obrovská úleva. Teď už jsem určitě kvalifikovaná na tři kilometry a myslím, že i na 1500 metrů. Tam to bude ještě těsné, ale o to mi úplně nikdy nešlo. Přála jsem si tam být na obě dvě tratě a teď vypadá, že se mi to vyplní. Bylo by to pro mě splnění snu a letošního cíle startovat tam na těchto obou disciplínách,“ podotkla Sáblíková.
V divizi B byli Jílek a Zdráhalová druzí
V divizi B obsadili druhá místa Metoděj Jílek a Nikola Zdráhalová. Jílek byl druhý na patnáctistovce, Zdráhalová na kilometru. Oba se tak za týden při pokračování seriálu v Hamaru představí na těchto tratích v elitní skupině.
Jílek má na patnáctistovce prakticky jistou účast na olympijských hrách v Miláně, dosud získal v poháru 50 bodů a má zajetý i kvalitní čas. „S výsledkem jsem spokojený, jel jsem na to, abych se dostal do divize A, což se povedlo. Navíc jsem si zlepšil osobní rekord na této dráze z minulého roku, z čehož jsem nadšený,“ uvedl Jílek, jenž zajel čas 1:45,84. Jeho národní rekord z rychlé dráhy v Salt Lake City je zhruba o dvě sekundy lepší.
Výsledky SP v rychlobruslení v Heerenveenu
Muži:
1500 m: 1. Stolz (USA) 1:42,55, 2. Nuis (Niz.) 1:43,31, 3. Ning Čung-jen (Čína) 1:43,87, ...divize B: 2. Jílek (ČR) 1:45,84.
Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Stolz 180, 2. Sonnekalb (Něm.) 145, 3. Nuis 142, .. 25. Jílek 50.
Ženy:
1000 m: 1. Leerdamová (Niz.) 1:14,17, 2. Takagiová (Jap.) 1:14,29, 3. Koková (Niz.) 1:14,46, ...divize B: 2. Zdráhalová (ČR) 1:15,63.
Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Leerdamová 163, 2. Koková 162, 3. Lamarcheová (Kan.) 124, .. 21. Zdráhalová 57.
5000 m: 1. Wiklundová (Nor.) 6:49,01, 2. Weidemannová (Kan.) 6:50,11, 3. Beuneová (Niz.) 6:51,83, .. 6. Sáblíková 6:55,96, divize B: 23. Korvasová 7:16,48, 34. Kuršová (všechny ČR) 7:27,74.
Průběžné pořadí SP (po 3 z 5 závodů): 1. Beuneová 168, 2. Wiklundová 162, 3. Weidemannová 137, .. 7. Sáblíková 108, 33. Zdráhalová 28, 46. Korvasová 6.
Hlavní závod v Nizozemsku čeká devatenáctiletého českého reprezentanta v sobotu, kdy se představí na trati 10 000 metrů.