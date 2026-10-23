Ragby

EXKLUZIVNĚJdeme do neznáma. Chceme ale postoupit, říká trenér ragbistek před Olympijskými hrami mládeže


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT sport
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Stanislav Král a Róza Bednářová o ragby na Olympiádě mládeže
Zdroj: ČT sport

Na evropské scéně předvádí poslední roky stabilní výsledky. Díky čtyřem bronzovým medailím se české ragbistky do 18 let probojovaly také na Olympijské hry mládeže, které příští týden hostí senegalský Dakar. Svěřenkyně trenéra Stanislava Krále sice zatím netuší, jaké síle budou přesně čelit. Chtějí se ale poprat o další cenné úspěchy. Přímé přenosy nejen z ragby sledujte od 1. listopadu živě na ČT sport a ČT sport Plus.

V Evropě si svoji pozici zaslouženě vybudovaly, nyní se pokusí prosadit i mezi světovou špičkou. „Je to obrovská příležitost ukázat, co v nás je a jak jsme sladěné,“ vyhlíží olympijskou konkurenci Róza Bednářová.

Ragbistky do osmnácti let na svém kontě mají čtyři bronzové medaile, čímž si zajistily účast na olympijském turnaji mládeže. Na něm se představí v sedmičkové variantě. „Je rychlejší a to mě na tom baví nejvíc. Rychlost je i moje přednost,“ prozradila asistentka kapitánky, která se ragby věnuje po vzoru svých starších bratrů již od tří let.

Češky naskočí do skupinové fáze v pondělí 2. listopadu, když poměří síly se Španělskem, USA a Madagaskarem. Nejlepší dva týmy postoupí další den do semifinále, kde narazí na první dva celky ze skupiny složené z Austrálie, Keni, Senegalu a Číny. Týmy na třetím a čtvrtém místě se střetnou v duelech o umístění.

„Upřímně jdeme do neznáma. Viděli jsme hrát Čínu, která je na vysoké úrovni. S USA jsme zatím nebyli schopni sehnat materiály, Madagaskar je také velká neznámá. Španělky známe z mistrovství Evropy. Jsou o trošičku lepší než my, ale jsme schopni je porazit. Už se nám to i párkrát podařilo a bude velkou motivací je porazit právě na tomto turnaji. Rozhodně se budeme snažit postoupit ze skupiny,“ nastínil soupeře i ambice hlavní trenér Stanislav Král.

Olympijské hry mládeže na obrazovkách ČT sport a ČT sport Plus slavnostně otevře poslední říjnovou sobotu zahajovací ceremoniál. První listopadové nedělní ráno přinese i první denní souhrn a přímé přenosy například z badmintonu, stolního tenisu či veslování.

Kompletní program vysílání Olympijských her mládeže

Sobota 31. října – 19:45 zahajovací ceremoniál

Neděle 1. listopadu – 8:00 denní souhrn + badminton, stolní tenis, veslování

Pondělí 2. listopadu – 10:00 denní souhrn + veslování, plavání, ragby, stolní tenis

Úterý 3. listopadu – 9:45 denní souhrn + ragby, veslování, plavání, stolní tenis

Středa 4. listopadu – 11:00 denní souhrn + badminton, stolní tenis, plavání

Čtvrtek 5. listopadu – 11:00 denní souhrn + triatlon, stolní tenis, plavání, skateboarding, badminton

Pátek 6. listopadu – 10:55 denní souhrn + lukostřelba, basketbal 3x3, plavání

Sobota 7. listopadu – 9:00 denní souhrn + basketbal 3x3, lukostřelba, box

Neděle 8. listopadu – 9:00 denní souhrn + cyklistika, basketbal 3x3, sportovní gymnastika, jachting

Pondělí 9. listopadu – 9:20 denní souhrn + šerm, basketbal 3x3, lukostřelba, sportovní gymnastika

Úterý 10. listopadu – 12:55 denní souhrn + cyklistika, box, jachting, sportovní gymnastika

Středa 11. listopadu – 9:45 denní souhrn + taekwondo, box, jachting

Čtvrtek 12. listopadu – 11:00 denní souhrn + box, jachting

Pátek 13. listopadu – 9:00 denní souhrn

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