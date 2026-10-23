Na evropské scéně předvádí poslední roky stabilní výsledky. Díky čtyřem bronzovým medailím se české ragbistky do 18 let probojovaly také na Olympijské hry mládeže, které příští týden hostí senegalský Dakar. Svěřenkyně trenéra Stanislava Krále sice zatím netuší, jaké síle budou přesně čelit. Chtějí se ale poprat o další cenné úspěchy. Přímé přenosy nejen z ragby sledujte od 1. listopadu živě na ČT sport a ČT sport Plus.
V Evropě si svoji pozici zaslouženě vybudovaly, nyní se pokusí prosadit i mezi světovou špičkou. „Je to obrovská příležitost ukázat, co v nás je a jak jsme sladěné,“ vyhlíží olympijskou konkurenci Róza Bednářová.
Ragbistky do osmnácti let na svém kontě mají čtyři bronzové medaile, čímž si zajistily účast na olympijském turnaji mládeže. Na něm se představí v sedmičkové variantě. „Je rychlejší a to mě na tom baví nejvíc. Rychlost je i moje přednost,“ prozradila asistentka kapitánky, která se ragby věnuje po vzoru svých starších bratrů již od tří let.
Češky naskočí do skupinové fáze v pondělí 2. listopadu, když poměří síly se Španělskem, USA a Madagaskarem. Nejlepší dva týmy postoupí další den do semifinále, kde narazí na první dva celky ze skupiny složené z Austrálie, Keni, Senegalu a Číny. Týmy na třetím a čtvrtém místě se střetnou v duelech o umístění.
„Upřímně jdeme do neznáma. Viděli jsme hrát Čínu, která je na vysoké úrovni. S USA jsme zatím nebyli schopni sehnat materiály, Madagaskar je také velká neznámá. Španělky známe z mistrovství Evropy. Jsou o trošičku lepší než my, ale jsme schopni je porazit. Už se nám to i párkrát podařilo a bude velkou motivací je porazit právě na tomto turnaji. Rozhodně se budeme snažit postoupit ze skupiny,“ nastínil soupeře i ambice hlavní trenér Stanislav Král.
Olympijské hry mládeže na obrazovkách ČT sport a ČT sport Plus slavnostně otevře poslední říjnovou sobotu zahajovací ceremoniál. První listopadové nedělní ráno přinese i první denní souhrn a přímé přenosy například z badmintonu, stolního tenisu či veslování.
Kompletní program vysílání Olympijských her mládeže
Kompletní program vysílání Olympijských her mládeže
Sobota 31. října – 19:45 zahajovací ceremoniál
Neděle 1. listopadu – 8:00 denní souhrn + badminton, stolní tenis, veslování
Pondělí 2. listopadu – 10:00 denní souhrn + veslování, plavání, ragby, stolní tenis
Úterý 3. listopadu – 9:45 denní souhrn + ragby, veslování, plavání, stolní tenis
Středa 4. listopadu – 11:00 denní souhrn + badminton, stolní tenis, plavání
Čtvrtek 5. listopadu – 11:00 denní souhrn + triatlon, stolní tenis, plavání, skateboarding, badminton
Pátek 6. listopadu – 10:55 denní souhrn + lukostřelba, basketbal 3x3, plavání
Sobota 7. listopadu – 9:00 denní souhrn + basketbal 3x3, lukostřelba, box
Neděle 8. listopadu – 9:00 denní souhrn + cyklistika, basketbal 3x3, sportovní gymnastika, jachting
Pondělí 9. listopadu – 9:20 denní souhrn + šerm, basketbal 3x3, lukostřelba, sportovní gymnastika
Úterý 10. listopadu – 12:55 denní souhrn + cyklistika, box, jachting, sportovní gymnastika
Středa 11. listopadu – 9:45 denní souhrn + taekwondo, box, jachting
Čtvrtek 12. listopadu – 11:00 denní souhrn + box, jachting
Pátek 13. listopadu – 9:00 denní souhrn