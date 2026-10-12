Olympiáda dětí a mládeže

Každá je originál: Medaile pro ODM vyráběli vrstevníci mladých sportovních nadějí


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Nejlepší sportovkyně a sportovci si na dvanácté zimní olympiádě dětí a mládeže rozdělí 450 unikátních medailí, které vznikaly pod rukama studentů plzeňské střední školy Oselce. Hry, které v Plzeňském kraji začínají 24. ledna, sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Od původního návrhu až po realizaci cenného kovu se na projektu podílela zhruba čtyřicítka studentů oboru Umělecký kovář a zámečník ve věku od šestnácti do osmnácti let, včetně šesti dívek. Pro ručně kované medaile z nerezové oceli ve tvaru kraje studenti vytvořili také krabičky z bukového dřeva.

Český olympijský výbor (ČOV) a kraj předložily škole rámcové požadavky, jak by měly medaile vypadat a co musejí obsahovat. Poté je pod lektorským dohledem dotvářeli a vyráběli studenti druhého a třetího ročníku.

„Nerezová ocel je bezúdržbová a zachovává si vzhled. Z jednoho materiálu mohli vytvořit tři varianty – zlatou, stříbrnou a bronzovou,“ řekl mistr odborného výcviku Jakub Stulík. Sady cenných kovů zahřívali vždy na jiné teploty a po různě dlouhou dobu. Tvar kraje vytvořili laserem a okraj každé medaile ručně kovali. „Každá ze 450 kusů má jinak nakovanou ozdobu na krajích podle fantazie studentů,“ uvedl.

Podle ředitele Střední a základní školy Oselce Zdeňka Tauchena vzniklo 30 návrhů, i s využitím umělé inteligence. „Všichni mezi sebou soutěžili a šli do toho naplno,“ uvedl. Podle hejtmana Kamala Farhana jde o medaile s příběhem. „Každá prošla rukama studentů – od náčrtu přes výrobu a ruční kování, broušení, leštění až po usazení do krabičky. Velmi si cením originálního motivu a poctivé ruční práce,“ řekl. Dodal, že přípravu olympiády pojal kraj jako „děti dětem“ neboli „studenti studentům“. Studenti vytvářeli loga, maskota i medaile.

U odhalení cenných kovů byl i ambasador her Pavel Francouz, který má ve sbírce cenné kovy nejen z hokejové extraligy, ale i prsten pro vítěze Stanleyova poháru. „Dodneška mám v krabici medaile, které jsem od dětství vlastně posbíral a jednou za čas se k tomu rád vracím a prohlídnu si je. Určitě vím, jak každá vypadá,“ řekl.

Do zahájení největší sportovní události pro děti a mládež v ČR zbývá 103 dní. V pěti městech se utká v deseti sportech 1500 mladých lidí od 12 do 16 let ze všech krajů ČR.

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