Čeští ragbisté v domácím utkání druhé divize mistrovství Evropy deklasovali Litvu 87:5. Navázali tak na podzimní vítězství v Chorvatsku, doma se Švédskem a v Polsku a upevnil si vedení v tabulce. Příští utkání v soutěži čeká český tým 11. dubna v Dánsku.
Ragbyová reprezentace potvrdila formu a rozdrtila Litvu 87:5
Omlazený výběr s věkovým průměrem necelých 23 let vyhrál v soutěži i čtvrtý zápas, Litevci jsou bez jediné výhry poslední.
V Praze na břevnovském stadionu Markéta se hrál jednostranný zápas, domácí svěřenci francouzského hlavního trenéra Davida Courteixe vyhráli už první poločas drtivě 49:0. V utkání položili 13 pětek, jeden z pouhých dvou krajánků v nominaci Martin Cimprich působící v Británii proměnil deset následných kopů. Soupeři se podařilo skórovat až za stavu 0:70.
„Zápas byl trošku lehčí, než jsme si představovali, ale šli jsme do něj s hlavami plnými toho, že chceme vyhrát, za každou cenu zvítězit a ideálně soupeři nadělit co nejlepší výsledek. To se podařilo, sice jsme chtěli dát tu stovku, ale příště to už vyjde,“ řekl kapitán Ondřej Bejček.
Druhá divize mistrovství Evropy ragbistů (Trophy) v Praze:
Česko – Litva 87:5 (49:0)
Chorvatsko – Polsko 3:73
Průběžné pořadí:
1. Česko 4 zápasy/18 bodů, 2. Polsko 4/16, 3. Švédsko 3/10, 4. Chorvatsko 4/4, 5. Dánsko 3/4, 6. Litva 4/1.