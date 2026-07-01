Češi se rvali, na haku i Nový Zéland ale nestačili

Tradiční přátelské utkání českých ragbistů s výběrem Nového Zélandu opět vyznělo vítězně pro hostujícího soupeře. Úvodní zápas reprezentantů do 16 let jasně ovládli 17:3 hráči Nového Zélandu, ve druhém duelu večera na smíchovském hřišti se seniorská reprezentace svých soupeřů držela. Nakonec ale i ona podlehla 26:31.
Tradice setkávání se s novozélandskými ragbisty trvá již od roku 2015, zajímavostí pro evropské diváky je možnost předvést tradiční maorský tanec haka. Ten letos sledovalo na čtyři tisíce diváků včetně prezidenta Petra Pavla. I přes vyrovnaný souboj se ale nakonec českého vítězství nedočkali.
Češi v utkání vedli po pětce Tristana Horáka, ale od té doby dlouho žádné další body nepřidali. Omlazený tým Ambasadors přesnými přihrávkami rozpohyboval českou obranu, a to mu umožnilo skórovat. V poločase soupeři vedli 17:5. A přestože se domácí tým nevzdala a v závěru ještě koncovku pořádně zdramatizoval, nakonec novozélandskému favoritovi podlehl 26:31.