Ragby

Češi se rvali, na haku i Nový Zéland ale nestačili


před 48 mminutami|Zdroj: ČT sport
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Čeští ragbisté v přátelském utkání Nový Zéland nezaskočili
Zdroj: ČT sport

Tradiční přátelské utkání českých ragbistů s výběrem Nového Zélandu opět vyznělo vítězně pro hostujícího soupeře. Úvodní zápas reprezentantů do 16 let jasně ovládli 17:3 hráči Nového Zélandu, ve druhém duelu večera na smíchovském hřišti se seniorská reprezentace svých soupeřů držela. Nakonec ale i ona podlehla 26:31.

Tradice setkávání se s novozélandskými ragbisty trvá již od roku 2015, zajímavostí pro evropské diváky je možnost předvést tradiční maorský tanec haka. Ten letos sledovalo na čtyři tisíce diváků včetně prezidenta Petra Pavla. I přes vyrovnaný souboj se ale nakonec českého vítězství nedočkali.

Češi v utkání vedli po pětce Tristana Horáka, ale od té doby dlouho žádné další body nepřidali. Omlazený tým Ambasadors přesnými přihrávkami rozpohyboval českou obranu, a to mu umožnilo skórovat. V poločase soupeři vedli 17:5. A přestože se domácí tým nevzdala a v závěru ještě koncovku pořádně zdramatizoval, nakonec novozélandskému favoritovi podlehl 26:31.

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