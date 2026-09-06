Domácí tituly na písku získali Perušič se Šépkou a Svozilová se Štochlovou

Mistry republiky v plážovém volejbalu jsou Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou. V Praze na Ládví porazili v souboji nejvýše nasazených párů Matyáše Džavoronoka s Jiřím Sedlákem 21:15, 17:21, 15:12. Mezi ženami zvítězily Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou, které si ve finále poradily s Kylie Neuschaeferovou a Martinou Maixnerovou 21:16, 21:18.
V ženském finále se v první sadě přelévalo vedení z jedné strany na druhou, ale za stavu 13:13 se turnajovým jedničkám podařila rozhodující pětibodová šňůra.
Ve druhém setu byly klíčové tři body Svozilové se Štochlovou v řadě při skóre 11:11. Vítězky oplatily svým reprezentačním kolegyním týden starou porážku z finále Pro Tour Futures v Brně.
„Šly jsme do toho s tím, že to byla odveta. Vlastně jsme se jenom soustředily na to, ať přihrajeme jejich skvělý servis a dáme nějaký side out, který nečekají,“ řekla ČTK Svozilová.
„Měla jsem pocit, že v Brně jsme se snažily nepřipouštět si tlak a hrát si svoje. A teď mi tak přišlo, že jsme si ten tlak připustily. A očividně to pomohlo a moc mě to bavilo,“ doplnila Štochlová.
První set mužského souboje o zlato vyzněl jasně pro nasazené dvojky Perušiče se Šépkou, druhý naopak pro jedničky a reprezentační kolegy Džavoronoka se Sedlákem. V tie-breaku odskočili polaři za stavu 5:5 blokařům do čtyřbodového vedení, které už nepustili. Repríza brněnského finále tak na rozdíl od žen měla stejné vítěze.
„Minulý týden tam byly víc napůl zahrané balony z druhé strany. Tentokrát nás kluci drtili od začátku a celý zápas, takže každý bod hlavně v tie-breaku byl zasloužený. Bylo důležité udržet hlavu na side outu, jít si za tím a nepovolit,“ řekl Šépka.
Mistr světa z roku 2023 Perušič, který v lednu ukončil profesionální kariéru, ale letos ještě odehrál několik turnajů, se z domácího titulu radoval už pošesté. Tři získal s dlouholetým spoluhráčem Davidem Schweinerem, jeden s Janem Vodičkou a dosud poslední předloni s Tadeášem Trousilem. Pro Štochlovou to bylo čtvrté domácí zlato, Šépka slavil podruhé a Svozilová poprvé.
„Jsem rád, že jsme v obou těch turnajích udrželi neporazitelnost vůči domácí špičce, protože zápasů proti týmům, které jsou na naší úrovni, jsme hráli dost. A to, že se nám dvakrát podařilo porazit týmové parťáky, tak to je samozřejmě úžasné. Byť si myslím, že to všichni bereme trochu s nadsázkou, tak ten zápas prostě chcete vyhrát,“ uvedl Perušič.