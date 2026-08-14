Pavelkovy postoupily na ME přes Němky do čtvrtfinále, Svozilová se Štochlovou končí

Beachvolejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily v osmifinále mistrovství Evropy Němky Annu-Lenu Grüneovou a Sandru Ittlingerovou 21:16, 21:15 a jsou ve čtvrtfinále. Naopak Markéta Svozilová s Marií-Sárou Štochlovou prohrály se Španělkami Sofií Izuzquizaovou a Taniou Morenovou 21:17, 20:22, 12:15 a obsadily dělené deváté místo, zbývající čtyři české dvojice už vypadly.
Pavelkovy si proti Němkám, které v 1. kole play–off vyřadily Kylie Neuschaeferovou s Martinou Maixnerovou, brzy vypracovaly pětibodový náskok a ten i přes pár zaváhání udržely. Ve druhém setu se české sestry čtyřbodovou sérií dostaly do vedení 13:9, jež pak další šňůrou ještě zvýraznily. Po loňském vyřazení ve skupině letos dvacetiletá dvojčata na evropském šampionátu skončí nejhůře na pátém místě.
O postup do bojů o medaile budou usilovat v duelu s Nizozemkami Raisou Schoonovou a Katjou Stamovou. Proti stříbrným a bronzovým medailistkám z evropských šampionátů v letech 2021 a 2022 by měly nastoupit v 15:00.
Svozilové se Štochlovou, jež minulý měsíc ovládly turnaj Challenge v Šang-luu, se za stavu 2:5 povedla osmibodová šňůra, kterou prakticky rozhodly o výsledku prvního setu. Ve druhém předvedly obdobnou sérii i obrat Izuzquizaová s Morenovou, Češky se sice dotáhly na 15:15 a za stavu 18:20 odvrátily dva setboly, ale třetí už ne.
V dlouho vyrovnaném tie-breaku odskočily jako první Svozilová se Štochlovou, ale Španělky i díky dvěma esům manko smazaly a za stavu 12:12 vybojovaly tři body za sebou. Navázaly tak na květnovou výhru z premiérového vzájemného měření sil na Pro Tour Elite v Ostravě.
Sedmadvacetiletá Štochlová startovala na ME popáté, jejím maximem je předloňská pátá příčka s Barborou Hermannovou. O čtyři roky mladší Svozilová na kontinentálním šampionátu debutovala.
Výsledky mistrovství Evropy v plážovém volejbalu
Výsledky mistrovství Evropy v plážovém volejbalu
Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu ve Starých Jablonkách (Polsko):
Ženy – osmifinále:
Izuzquizaová, Morenová (17-Šp.) – Svozilová, Štochlová (20-ČR) 2:1 (-17, 20, 12),
K. Pavelková, A. Pavelková (23-ČR) – Grüneová, Ittlingerová (21-Něm.) 2:0 (16, 15)