Beachvolejbalový turnaj v Brně vyhráli Perušič se Šépkou a Neuschaeferová s Maixnerovou

Beachvolejbalistky Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou vyhrály turnaj Pro Tour kategorie Futures v Brně. Ve finále dvou nejvýše nasazených párů porazily reprezentační kolegyně Markétu Svozilovou a Marii Sáru Štochlovou 2:1 na sety. Také mezi muži na sebe v duelu o zlato narazily dva nejvýše postavené páry a tentokrát Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou porazili dvojky Matyáše Džavoronoka s Jiřím Sedlákem 21:14, 37:35.
Neuschaeferová s Maixnerovou odvrátily za stavu 18:20 dva setboly a dalším esem v napínavé koncovce úvodní sadu ukončily. Také druhá měla vyrovnaný průběh a po čtvrtém setbolu a bloku Štochlové bylo vyrovnáno. V tie-breaku šly turnajové dvojky rychle do vedení 7:1 a velký náskok už si nenechaly vzít.
„Po zkušenostech z minulého zápasu, kdy se nám podařilo v tie-breaku prohrávat 0:6, jsme se rozhodly, že musíme stejným způsobem vletět na holky,“ řekla Neuschaeferová.
„Nám se povedlo trochu zatlačit Maky (Svozilovou) a povedly se nám nějaké zákroky v poli a v obraně. Byly to delší výměny na začátku a vždycky to dopadlo na naši stranu. Celý zápas byl psychicky náročný, protože jsme věděly, že v každém momentu se to může úplně zlomit,“ doplnila Maixnerová.
V mužském souboji o zlato mezi netradičně složenými páry získali polaři Perušič se Šépkou jasně první set. Ve druhém kladli blokaři Džavoronok se Sedlákem tuhý odpor. V maratonské koncovce nejprve odvrátili osm mečbolů, poté nevyužili sedm setbolů a vzápětí kapitulovali.
„Několikrát jsme odvrátili jejich setbol, který měli na ruce, a naopak jsme sami třeba nevyužili některé šance jít do vedení nebo zápas ukončit. Takže v tomhle to bylo opravdu vyrovnané. Věřím, že diváci si přišli na své,“ uvedl Perušič.
„Chtěl bych hrozně vyzdvihnout Kubův výkon, zejména v druhé koncovce, kdy už byl fyzicky a možná i psychicky vyřízený. Přesto zvládnul ztrátovat opravdu strojově a udržovat nás v zápase,“ doplnil mistr světa z roku 2023, který předloni vyhrál brněnský turnaj s bývalým dlouholetým spoluhráčem Davidem Schweinerem.
Česká semifinálová dominance
V semifinále měly Svozilová se Štochlovou s mladými Rakušankami Oleksandrou Shkarupovou a Magdalenou Rabitschovou hodně práce, ale v těsných koncovkách se projevily jejich větší zkušenosti a zvítězily 22:20, 23:21. Neuschaeferová s Maixnerovou si po třísetové bitvě poradily s krajankami Andreou Lorenzovou a Marianou Tomasovou.
Maratonskou první sadu vyhrály Lorenzová s Tomasovou 31:29, druhou po jednoznačném průběhu ovládly Neuschaeferová s Maixnerovou 21:13. V tie-breaku vedly turnajové čtyřky už 6:0, ale osmifinalistky loňského mistrovství světa vyrovnaly na 6:6. I nadále měly mírně navrch Lorenzová s Tomasovou, jenže Neuschaeferová s Maixnerovou se znovu dotáhly a za stavu 13:13 získaly klíčové dva body za sebou.
Perušič se Šépkou měli zápas proti italské dvojici Tobia Marchetto, Riccardo Iervolino pevně pod kontrolou a vyhráli 21:14, 21:18. Italy zdolali v repríze souboje ze skupiny bez ztráty setu i podruhé. Džavoronok se Sedlákem se na výhru proti mladé lotyšské dvojici Olivers Bulgačs, Marcis Berzinš nadřeli více. Ve druhé sadě Češi ztratili vedení 18:15 a za stavu 20:18 neproměnili dva mečboly, ale poté zápas ukončily dva Sedlákovy bodové bloky.
Výsledky turnaje Pro Tour Futures v plážovém volejbalu v Brně
Výsledky turnaje Pro Tour Futures v plážovém volejbalu v Brně
Muži:
Finále: Perušič, Šépka (1-ČR) – M. Džavoronok, Sedlák (2-ČR) 2:0 (14, 35),
o 3. místo: Berzinš, Bugačs (6-Lot.) – Marchetto, Iervolino (9-It.) 2:1 (20, -17, 11),
semifinále: Perušič, Šépka – Marchetto, Iervolino 2:0 (14, 18), M. Džavoronok, Sedlák – Berzinš, Bugačs 2:0 (16, 21).
Ženy:
Finále: Neuschaeferová, Maixnerová (2-ČR) – Svozilová, Štochlová (1-ČR) 2:1 (22, -22, 11),
o 3. místo: Lorenzová, Tomasová (4-ČR) – Shkarupová, Rabitschová (3-Rak.) 2:1 (18, -18, 11),
semifinále: Svozilová, Štochlová – Shkarupová, Rabitschová 2:0 (20, 21), Neuschaeferová, Maixnerová – Lorenzová, Tomasová 2:1 (-29, 13, 13).