Evropskými beachvolejbalovými šampiony jsou Nizozemky a Švédové

Nizozemky Katja Stamová s Raisou Schoonovou porazily ve finále mistrovství Evropy v plážovém volejbalu ve Starých Jablonkách Španělky Sofii Izuzquizaovou a Taniu Morenovou 21:13, 21:11 a zkompletovaly sbírku kontinentálních medailí. Mezi muži se ze zlata radovali Švédové Jacob Hölting Nilsson a Elmer Andersson, kteří zdolali ve finále Nory Andrese Mola a Christiana Söruma 21:18, 18:21, 15:10 a slaví první titul. Vítězné páry zajistily své zemi místo na olympijských hrách v Los Angeles.
V mužském finále dvou dosud suverénních párů měli v prvním setu navrch mladí Švédové, ve druhém zase zkušení Norové. V tie-breaku brzy odskočili nejvýše nasazení Hölting Nilsson s Anderssonem a vedení už nepustili. Pětinásobné mistry Evropy zdolali poprvé po čtyřech porážkách a vylepšili stříbro z loňského světového šampionátu.
Finále žen bylo vyrovnané až do prvního technického time-outu, poté už na kurtu dominovaly favorizované Nizozemky. Stříbrné a bronzové medailistky z evropských šampionátů v letech 2021 a 2022 díky triumfu zajistily své zemi místo na olympijských hrách v Los Angeles.
Turnajové dvojky Stamová se Schoonovou vyhrály na polském písku všech šest zápasů a navázaly na triumf ze srpnového turnaje Elite v Riu de Janeiro. Ve čtvrtfinále ME vyřadily ve dvou setech Kateřinu a Annu Pavelkovy, které se pátým místem postaraly o nejlepší český výsledek.
Výsledky mistrovství Evropy v plážovém volejbalu
Výsledky mistrovství Evropy v plážovém volejbalu
Ženy:
Finále: Stamová, Schoonová (2-Niz.) – Izuzquizaová, Morenová (17-Šp.) 2:0 (13, 11).
O 3. místo: Graudinová, Samoilovová (1-Lot.) – Vieiraová, Chamereauová (15-Fr.) 2:1 (-20, 16, 12).
Muži:
Finále: Hölting Nilsson, Andersson (1–Švéd.) – A. Mol, Sörum (3–Nor.) 2:1 (18, –18, 10).
O 3. místo: Rotar, Gauthier-Rat (12–Fr.) – Ahman, Hellvig (2–Švéd.) 2:1 (18, –19, 12).