V kvalifikaci v Ostravě uspělo pět domácích beachvolejbalových párů, představí se jich sedm

Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, Kateřina a Anna Pavelkovy i Valerie Dvorníková s Veronikou Kleiblovou uspěly v kvalifikaci beachvolejbalového turnaje Pro Tour Elite v Ostravě a v hlavní soutěži doplní Markétu Svozilovou s Marií-Sárou Štochlovou. Další dvě místa mezi 24 týmy obsadí dvojice Ondřej Perušič, Jiří Sedlák a Matyáš Džavoronok, Jakub Šépka. Celkem se tak v areálu pod vysokými pecemi v Dolních Vítkovicích představí v turnajové fázi dosud nevídaných sedm domácích párů.
Nejjednoznačnější postup slavily sestry Pavelkovy, které po nervózním začátku zdolaly Američanky Hailey Harwardovou a Xolani Hodelovou 21:17, 21:14. Neuschaeferová s Maixnerovou nevyužily ve druhé sadě proti americké dvojici Betsi Flintová, Kylie De Bergová mečbol a nevyšel jim ani vstup do tie-breaku, ale nakonec jej i díky třem esům zvládly a zvítězily 21:18, 21:23, 15:11.
Do zkrácené hry dospěl i zápas Dvorníkové s Kleiblovou a Němkami Lindou Bockovou s Louisou Lippmannovou. Češky po jasně prohraném prvním setu získaly druhý poměrem 22:20. V tie-breaku za stavu 14:13 předvedla Kleiblová eso.
V mužské kvalifikaci svedlo nasazení dohromady všechny čtyři české páry. Perušič se Sedlákem si proti Kryštofu Olivovi s Václavem Kurkou po jasně vyhrané úvodní sadě zkomplikovali situaci, ale tie-break nakonec zvládli poměrem 15:11. Také ve druhém utkání slavila reprezentační dvojice Matyáš Džavoronok, Jakub Šépka, která si ve dvou vyrovnaných setech poradila s Tomášem Semerádem a Adamem Štočkem.
Výsledky turnaje Pro Tour Elite v plážovém volejbalu v Ostravě
Kvalifikace:
Muži:
Perušič, Sedlák – Oliva, Kurka 2:1 (9, -16, 11), Džavoronok, Šépka – Semerád, Štoček (všichni ČR) 2:0 (19, 18).
Ženy:
Dvorníková, Kleiblová (ČR) – Bocková, Lippmannová (Něm.) 2:1 (-13, 20, 13), K. Pavelková, A. Pavelková (ČR) – Harwardová, Hodelová (USA) 2:0 (17, 14), Neuschaeferová, Maixnerová (ČR) – Flintová, DeBergová (USA) 2:1 (18, -21, 11).