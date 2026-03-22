Plážový volejbal

Sestry Pavelkovy zvítězily na turnaji v Mexiku


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Beachvolejbalistky Anna a Kateřina Pavelkovy porazily ve finále Pro Tour Challenge v Tlaxcale Litevky Moniku Paulikienéovou a Ainé Raupelytéovou 17:21, 21:13, 15:11. Na mexickém písku si připsaly premiérový triumf na turnaji druhé nejvyšší kategorie. Dosud bylo jejich největším úspěchem na světovém okruhu loňské vítězství na Futures v Praze.

Koncovku vyrovnaného prvního setu rozhodly ve vedru dva bloky Raupelytéové za stavu 16:15 pro Litevky. Ve druhé sadě Češky po technickém time-outu převzaly kontrolu a srovnaly. V tie-breaku česká dvojčata rychle vedla 4:1, ale viditelně unavené litevské olympioničky dokázaly skóre otočit na 11:9. Poté už ale díky výborné obraně bodovaly pouze Pavelkovy.

Přečtěte si také

Švédské finále MS vyhráli Ahman s Hellvigem, ženské zlato patří Lotyškám Graudinové a Samoilovové

Švédské finále MS vyhráli Ahman s Hellvigem, ženské zlato patří Lotyškám Graudinové a Samoilovové
