Sestry Pavelkovy zvítězily na turnaji v Mexiku

Beachvolejbalistky Anna a Kateřina Pavelkovy porazily ve finále Pro Tour Challenge v Tlaxcale Litevky Moniku Paulikienéovou a Ainé Raupelytéovou 17:21, 21:13, 15:11. Na mexickém písku si připsaly premiérový triumf na turnaji druhé nejvyšší kategorie. Dosud bylo jejich největším úspěchem na světovém okruhu loňské vítězství na Futures v Praze.
Koncovku vyrovnaného prvního setu rozhodly ve vedru dva bloky Raupelytéové za stavu 16:15 pro Litevky. Ve druhé sadě Češky po technickém time-outu převzaly kontrolu a srovnaly. V tie-breaku česká dvojčata rychle vedla 4:1, ale viditelně unavené litevské olympioničky dokázaly skóre otočit na 11:9. Poté už ale díky výborné obraně bodovaly pouze Pavelkovy.