Schweiner s Trousilem skončili na písku v Číně devátí

David Schweiner s Tadeášem Trousilem podlehli v osmifinále turnaje Pro Tour Challenge v Sia-menu Australanům D'Artagnanu Pottsovi s Jackem Pearsem 24:26, 16:21 a při obnovené premiéře obsadili na písku v Číně dělené deváté místo. Mezi nejlepších osm párů neprošli ani Tomáš Semerád s Adamem Štočkem, kteří ve dvou setech nestačili na turnajové dvojky Ejlon Elazar a Kevin Cuzmiciov z Izraele.
Schweiner s Trousilem, který v elitním českém páru nahradil Ondřeje Perušiče, spolu až dosud hráli pouze na mistrovství Evropy ve Vídni v roce 2023.
V Sia-menu nasazené jedničky ovládly skupinu, ale v osmifinále v dramatické první sadě neproměnili tři setboly, zatímco Potts s Pearsem svůj třetí využili. Druhý set rozhodla šestibodová šňůra turnajových čtyřek za stavu 7:7, po které už Češi ztrátu nedohnali.
Pro Schweinera s Trousilem byl turnaj v Číně stejně jako pro Markétu Svozilovou s Marií-Sárou Štochlovou generálkou na Elite v Ostravě, kde mají oba páry koncem května díky divoké kartě jisté místo v hlavní soutěži. Také Svozilová se Štochlovou skončily v Sia-menu deváté, v soutěži už nepokračuje žádný český pár.
Výsledky turnaje Pro Tour Challenge v Sia-menu
Muži – osmifinále:
Potts, Pearse (4-Austr.) – Trousil, Schweiner (1-ČR) 2:0 (24, 16),
Elazar, Cuzmiciov (2-Izr.) – Semerád, Štoček (14-ČR) 2:0 (15, 10).