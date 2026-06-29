Plavání

Ve dvanáctičlenné nominaci na srpnové ME nechybí obhájci Seemanová, Janíčková a Gracík


před 28 mminutami|Zdroj: ČT sport

České barvy na mistrovství Evropy v Paříži bude od 10. do 16. srpna reprezentovat dvanáct plavců v čele s dvojnásobnou šampionkou ze 100 i 200 metrů volným způsobem, Barborou Seemanovou. Stříbrnou medaili z kraulařské stovky bude obhajovat Barbora Janíčková, na bronz z motýlkářského sprintu se pokusí navázat Daniel Gracík.

Z medailistů z bělehradského šampionátu bude chybět jen mistryně Evropy z prsařské dvoustovky Kristýna Horská, jež o uplynulém víkendu oznámila konec kariéry. Limit pro start ve Francii splnil ještě Jan Foltýn, ten ale dal přednost červencovému juniorskému ME v Mnichově.

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Seemanová v srbské metropoli získala také stříbro na kraulařské čtyřstovce a bronz na 200 metrů polohově. Pro šampionát v Paříži splnila limity na stovce a dvoustovce, bude moci přidat ale i další starty. Na trati 200 metrů volný způsob bude usilovat už o třetí kontinentální zlato od premiérového triumfu v Budapešti 2021.

Vedle Gracíka budou k oporám mužského týmu patřit medailisté ve znakařských disciplínách z loňského evropského šampionátu v krátkém bazénu Jan Čejka a Miroslav Knedla. Oba se prezentovali špičkovou formou na víkendovém mistrovství ČR v Praze. Čejka se tam blýskl národním rekordem na polohové dvoustovce, Knedla získal šest titulů a na své nejsilnější trati 50 metrů znak se na setinu přiblížil k vlastnímu českému maximu.

Nominace na ME v plavání

Ženy: Barbora Janíčková (50 a 100 m v. zp., 50 m mot.), Daryna Nabojčenko (50 m mot.), Barbora Seemanová (100 a 200 m v. zp.).

Muži: Jakub Bursa (400 m pol. záv.), Jan Čejka (200 m znak), Daniel Gracík (50 m mot.), Vojtěch Janeček (50 m prsa), Michal Judickij (400 m pol.), Jan Jurčík (200 m mot.), Miroslav Knedla (50 a 100 m znak), Jakub Krischke (50 a 100 m znak), Ondřej Slavík (50 m mot.).

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