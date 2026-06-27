Plavání

Čejka na polohové dvoustovce zaplaval český rekord


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Čejka zaplaval na republikovém šampionátu český rekord
Zdroj: ČT sport

Jan Čejka zaplaval na domácím šampionátu v Praze-Podolí český rekord v závodě na 200 metrů polohově. Dohmátl v čase 2:00,12 minuty a o 14 setin vylepšil tři roky staré maximum Miroslava Knedly. Na šampionátu si Čejka připsal druhý titul po pátečním triumfu na znakařské stovce.

„Trošku jsem si doufal v to, že bych tu hranici (dvou minut) mohl pokořit. Bylo by to mnohem hezčí. Uteklo mi to o kousek, takže bude to muset být příště,“ řekl pětadvacetiletý pardubický reprezentant po finále. „Tohle jsou poslední závody před Evropou, takže jsem přijel otestovat formu a jsem rád, že ty časy jsou takhle rychlé a je to dobrá vizitka směrem k tomu vrcholu,“ dodal.

Už v pátek se do rekordních listin zapsala také mužská štafeta Zlína na trati 4x100 metrů volný způsob. Knedla, Patrik Zemek, Václav Vaculík a Štěpán Lebeda zvítězili v čase 3:23,92 a po 12 letech sesadili z čela tabulek Kometu Brno.

Výsledky mistrovství ČR v plavání

Muži:

100 m v. zp.: 1. Knedla (Zlín) 49,29, 1500 m v. zp.: 1. Morávek (USK Praha) 15:35,71, 200 m znak: 1. Judickij (Bohemians Praha) 2:05,05, 50 m mot.: 1. Knedla 23,97, 200 m pol. záv.: 1. Čejka (SCPA Pardubice) 2:00,12 – český rekord, 4x200 m v. zp.: 1. Zlín 7:39,38.

Ženy:

100 m v. zp.: 1. Janíčková (SKUP Olomouc) 54,39, 800 m v. zp: 1. Bláhová (USK Praha) 9:00,12, 200 m znak: 1. Alešová (LARS Kladno) 2:20,40, 50 m mot.: 1. Nabojčenko (Ústecká akademie PS) 26,47, 200 m pol. záv.: 1. Zápotocká (Bohemians Praha) 2:18,71, 4x200 m v. zp.: 1. Kometa Brno 8:36,35.

Čtěte také

Evropská šampionka Horská ukončila kariéru, bude dělat výživovou poradkyni

27. 6. 2026

Evropská šampionka Horská ukončila kariéru, bude dělat výživovou poradkyni
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.