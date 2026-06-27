Čejka na polohové dvoustovce zaplaval český rekord

Jan Čejka zaplaval na domácím šampionátu v Praze-Podolí český rekord v závodě na 200 metrů polohově. Dohmátl v čase 2:00,12 minuty a o 14 setin vylepšil tři roky staré maximum Miroslava Knedly. Na šampionátu si Čejka připsal druhý titul po pátečním triumfu na znakařské stovce.
„Trošku jsem si doufal v to, že bych tu hranici (dvou minut) mohl pokořit. Bylo by to mnohem hezčí. Uteklo mi to o kousek, takže bude to muset být příště,“ řekl pětadvacetiletý pardubický reprezentant po finále. „Tohle jsou poslední závody před Evropou, takže jsem přijel otestovat formu a jsem rád, že ty časy jsou takhle rychlé a je to dobrá vizitka směrem k tomu vrcholu,“ dodal.
Už v pátek se do rekordních listin zapsala také mužská štafeta Zlína na trati 4x100 metrů volný způsob. Knedla, Patrik Zemek, Václav Vaculík a Štěpán Lebeda zvítězili v čase 3:23,92 a po 12 letech sesadili z čela tabulek Kometu Brno.
Výsledky mistrovství ČR v plavání
Výsledky mistrovství ČR v plavání
Muži:
100 m v. zp.: 1. Knedla (Zlín) 49,29, 1500 m v. zp.: 1. Morávek (USK Praha) 15:35,71, 200 m znak: 1. Judickij (Bohemians Praha) 2:05,05, 50 m mot.: 1. Knedla 23,97, 200 m pol. záv.: 1. Čejka (SCPA Pardubice) 2:00,12 – český rekord, 4x200 m v. zp.: 1. Zlín 7:39,38.
Ženy:
100 m v. zp.: 1. Janíčková (SKUP Olomouc) 54,39, 800 m v. zp: 1. Bláhová (USK Praha) 9:00,12, 200 m znak: 1. Alešová (LARS Kladno) 2:20,40, 50 m mot.: 1. Nabojčenko (Ústecká akademie PS) 26,47, 200 m pol. záv.: 1. Zápotocká (Bohemians Praha) 2:18,71, 4x200 m v. zp.: 1. Kometa Brno 8:36,35.