Plavání

Knedla získal na plaveckém MČR šest zlatých medailí


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Nejúspěšnějším plavcem mistrovství republiky v Praze Podolí se stal se šesti zlaty Miroslav Knedla. Vyhrál čtyři individuální tituly a dva coby člen zlínského klubu se štafetou. Dnes na své nejsilnější trati 50 metrů znak atakoval svůj měsíc starý český rekord z mítinku Mare Nostrum v Canet-en-Roussillon, za nímž časem 24,44 zaostal o jedinou setinu sekundy.

„Už měsíc zpátky, když jsem dal český rekord a taky se plavalo pod otevřeným nebem, tak jsem věděl, že na to mám. V závodě jsem potom strašně ,umřel‘, takže si myslím, že když to vyladím na Evropu, tak z toho bude možná ještě lepší čas,“ řekl Knedla k evropskému šampionátu, jenž začne za měsíc v Paříži.

Celkově mistrovství republiky v podolském bazénu nazval úžasným. „Plaval jsem především vedlejší disciplíny od motýlku po krauly a tam jsem si zlepšil svoje osobní výkony, takže jsem velmi překvapen. Atmosféra tady byla vynikající, jen to vedro…,“ připomněl extrémní podmínky. Dnes v Česku padl i teplotní rekord (41,9 stupně).

Na MČR se Knedla zaměřil na sprinterské disciplíny a vedle znakařské padesátky vyhrál také závody na 50 a 100 metrů volný způsob (22,68 a 49,29) a padesátku motýlek (23,97).

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Seemanová zvolila pomalejší úvod a rychlý závěr: Závod ukázal, že jsem silná i na druhé půlce, což byl cíl
Zdroj: ČT24

Trojnásobná mistryně Evropy Barbora Seemanová vyhrála 200 m volný způsob ve výborném čase 1:56,44 a také improvizovala. Protože neměla splněné svazem dané podmínky pro start na 100 m motýlek, rozhodla se v rámci přípravy na ME absolvovat motýlkem závod na 100 m volný způsob. Ve finále byla s pomalejším stylem oproti kraulu a s výkonem 58,16 pátá. Vítězná Barbora Janíčková dohmátla v čase 54,39.

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