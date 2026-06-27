Plavání

Evropská šampionka Horská ukončila kariéru, bude dělat výživovou poradkyni


před 58 mminutami|Zdroj: ČTK
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Na letním plaveckém MČR uzavřela kariéru Kristýna Horská
Zdroj: ČT sport

Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale v pátek při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně.

Kariéru, kterou jí poznamenala operace srdce či vážné problémy s očima, chtěla uzavřít ziskem medaile, což se jí povedlo předloni v červnu v Bělehradě. Další starty už nepřidá. „Říkala jsem si, že už není takové nadšení, ta chuť jet bojovat o medaili. Už jsem se sama se svou kariérou spokojila,“ řekla.

Ve sbírce má ještě bronz z ME v krátkém bazénu, na olympijských hrách se dostala do semifinále. „Jsem strašně ráda, že se mi to podařilo. Mám dvě medaile, vím, že jich mohlo být více. Čtvrté místo bylo těsně. Minulý rok to bylo také těsné. Na druhou stranu si myslím, že díky těmto úspěchům i neúspěchům jsem zůstávala odhodlaná tu medaili opravdu získat a šla jsem si pro to stále více,“ vzpomínala.

Operaci srdce podstoupila kvůli arytmii v dubnu 2022. O rok později v létě se jí potíže s očima zhoršily natolik, že na jedno oko přestala dočasně vidět. Úspěchů se dočkala až v závěru kariéry.

„Chtěla jsem to dokázat sama sobě a hlavně jsem to chtěla dokázat i ostatním, kteří měli takové blbé narážky, že na to nemám, že nejsem tak dobrá a nezasloužila jsem si být tady a tak dále. To mě hnalo k tomu, abych ukázala, že to tak není,“ řekla.

Zkušenosti ze sportu Horská nyní využije v práci. „Věnuji se výživovému poradenství. To mě moc baví. Dávat lidem správný směr do života,“ plánovala.

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