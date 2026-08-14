Smíšená kraulařská štafeta postoupila na ME do finále, měla nejrychlejší čas

Česká smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Jakub Jan Krischke, Miroslav Knedla, Barbora Janíčková a Barbora Seemanová postoupila na mistrovství Evropy nejrychlejším časem do večerního finále. V Paříži vyhráli výkonem 3:23:41 úvodní rozplavbu a vylepšili český rekord. Přímý přenos finále sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Krischke zaplaval úvodní úsek v osobním rekordu 49,25 a předával na čtvrté příčce. Tu udržel i Knedla, jehož večer čeká finále znakařské padesátky, když posunul svůj nejlepší kraulařský štafetový výkon o více než půl sekundy.
Český tým pak předvedl svou sílu na ženských úsecích. Pátá žena z individuálního závodu na 100 metrů Janíčková zvládla letmou stovku o jedinou setinu nad 53 sekund a na poslední předávce vyslala Seemanovou na trať ze druhého místa. Čtyřnásobná mistryně Evropy předvedla drtivý finiš, svůj úsek zaplavala za 52,60 a vybojovala vítězství.
„Cíl dostat se do finále jsme splnili, což byla priorita,“ řekla Seemanová. „Samozřejmě víme, že některé týmy byly slabší, než co potom postaví odpoledne, ale budeme se snažit. Někdo z nás měl taky rezervy, takže věřím, že se ještě s nimi dotáhneme,“ dodala.
Seemanová po čtvrtečním triumfu na 200 metrů volný způsob bude usilovat se štafetou o další medaili.
V individuálních závodech v pátek čeští plavci na postup nedosáhli. Nejlépe si vedla Janíčková na kraulařské padesátce, v níž obsadila časem 25,13 v neredukovaném pořadí 20. místo a pro semifinále je první náhradnicí. Daryna Nabojčenko byla klasifikována na 28. příčce.
Jan Jurčík obsadil na 200 m motýlek 25. místo časem 1:59,54. Vojtěch Janeček skončil na prsařské padesátce na 37. místě (27,84).