Plavání

Smíšená kraulařská štafeta postoupila na ME do finále, měla nejrychlejší čas


před 8 hhodinami|Zdroj: ČTK

Česká smíšená štafeta na 4x100 metrů volný způsob ve složení Jakub Jan Krischke, Miroslav Knedla, Barbora Janíčková a Barbora Seemanová postoupila na mistrovství Evropy nejrychlejším časem do večerního finále. V Paříži vyhráli výkonem 3:23:41 úvodní rozplavbu a vylepšili český rekord. Přímý přenos finále sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Krischke zaplaval úvodní úsek v osobním rekordu 49,25 a předával na čtvrté příčce. Tu udržel i Knedla, jehož večer čeká finále znakařské padesátky, když posunul svůj nejlepší kraulařský štafetový výkon o více než půl sekundy.

Český tým pak předvedl svou sílu na ženských úsecích. Pátá žena z individuálního závodu na 100 metrů Janíčková zvládla letmou stovku o jedinou setinu nad 53 sekund a na poslední předávce vyslala Seemanovou na trať ze druhého místa. Čtyřnásobná mistryně Evropy předvedla drtivý finiš, svůj úsek zaplavala za 52,60 a vybojovala vítězství.

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Smíšená kraulařská štafeta postoupila na ME do finále
Zdroj: ČT sport

„Cíl dostat se do finále jsme splnili, což byla priorita,“ řekla Seemanová. „Samozřejmě víme, že některé týmy byly slabší, než co potom postaví odpoledne, ale budeme se snažit. Někdo z nás měl taky rezervy, takže věřím, že se ještě s nimi dotáhneme,“ dodala.

Seemanová po čtvrtečním triumfu na 200 metrů volný způsob bude usilovat se štafetou o další medaili.

V individuálních závodech v pátek čeští plavci na postup nedosáhli. Nejlépe si vedla Janíčková na kraulařské padesátce, v níž obsadila časem 25,13 v neredukovaném pořadí 20. místo a pro semifinále je první náhradnicí. Daryna Nabojčenko byla klasifikována na 28. příčce.

Jan Jurčík obsadil na 200 m motýlek 25. místo časem 1:59,54. Vojtěch Janeček skončil na prsařské padesátce na 37. místě (27,84).

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