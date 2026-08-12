Čejka na rychlé znakařské dvoustovce doplaval pátý. Seemanová vyhrála semifinále

Výtečné semifinále na ME v Paříži nabízelo šanci na první českou medaili, ale ta nakonec Janu Čejkovi unikla. Pětadvacetiletý znakař skončil ve finále na 200 metrů na pátém místě a časem 1:54,44 zaostal o pouhé čtyři setiny sekundy za národním rekordem. Barbora Seemanová zvládla na jedničku středeční program na trati 200 metrů volný způsob. V semifinále byla časem 1:55,77 nejrychlejší a poplave ve čtvrtek o medaile. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
V úterním semifinále Čejka vylepšil téměř o sekundu vlastní národní rekord. Většinu závodu se pohyboval na čtvrté a páté pozici, k první medaili z dlouhého bazénu mu nakonec chyběla půlsekunda. Přesněji od medaile dělilo českého plavce 48 setin sekundy.
„Jsem strašně unavený. Oproti semifinále mě to hrozně bolelo. Trošku mě mrzí, že to bylo takový kousíček od osobáku, hodně jsem si přál ho zlepšit. Ale závod jsem si užil, bojoval jsem do posledních metrů a páté místo je hezké,“ řekl Čejka.
Bronzový medailista z loňského ME v krátkém bazénu Čejka patřil mezi adepty na zisk cenného kovu i v Paříži. V úterním semifinále se český rekordman blýskl výkonem 1:54,40 a výrazně tak vylepšil čas 1:55,37, který mu vynesl šesté místo na loňském MS v Singapuru. Postoupil tak jako třetí.
Pro zlato si suverénně doplaval největší favorit Hubert Kós z Maďarska v čase 1:53,08. Za olympijským vítězem skončil s odstupem 73 setin sekundy druhý Řek Apostolos Siskos, třetí byl Ital Thomas Ceccon. „Můj cíl bylo závodit od prvních metrů, držet se s nimi. Jsem rád, že jsem tu taktiku dodržel. Všichni kluci plavali strašně rychle a myslím, že v téhle konkurenci je páté místo hezké,“ uvedl Čejka.
Na první českou medaili z pařížského šampionátu a třetí zlato na kraulařské dvoustovce v kariéře bude ve čtvrtek útočit Seemanová. Šestadvacetiletá pražská rodačka byla na své nejsilnější trati nejrychlejší v dopoledních rozplavbách i večerním semifinále. Nevedla jen na první obrátce, kde byla těsně druhá, a poté už svému semifinále vévodila. Druhou Freyu Colbertovou předčila Seemanová o 51 setin.
„Bylo to fajn. Jsem hrozně ráda za třetí padesátku, že jsem dodržela plán, co jsme měli s trenérem a že jsem nenechala, abych šla přes 30 (sekund). Jelo se mi to ještě líp než ráno, takže mám radost z výsledku, hlavně z času a z pocitu. Na finále se moc těším. Myslím si, že to bude s holkami fakt hezký závod. Je tam (vítězka stovky) Marrit (Steenbergenová), je tam Freya, takže myslím, že to bude fakt hezké sledovat. Bude to samozřejmě náročné, ale jela jsem teď svůj závod, takže se budu snažit to zopakovat a nenechat se strhnout,“ uvedla Seemanová.
V Paříži Seemanová v úterý obhajovala titul na stovce, ale skončila sedmá. Navíc jí sebrala národní rekord Barbora Janíčková, jež obsadila páté místo. Na dvoustovce má česká jednička maximum 1:55,12.
První světový rekord zaplavala Curtisová
O první světový rekord šampionátu se postarala na trati 50 metrů znak Italka Sara Curtisová, jež vyhrála semifinále v čase 26,63. Devatenáctiletá plavkyně překonala dosavadní maximum Australnky Kaylee McKeownové z roku 2023 o 23 setin sekundy.
Na trati 50 metrů motýlek zvítězila pošesté fenomenální švédská plavkyně Sarah Sjöströmová a vybojovala už 18. evropský titul. Vyrovnala se tak v čele tabulek legendární Němce Franzisce van Almsickové, žádná jiná žena více zlatých medailí z ME nezískala. Trojnásobná olympijská vítězka se přitom vrátila do bazénu teprve na jaře po narození syna Adriana, jehož porodila před necelým rokem.
Na kraulařské stovce triumfoval potřetí za sebou David Popovici. Rumunský plavec dnes zvítězil v třetím nejrychlejším čase historie 46,56. Zaostal jen o 16 setin za světovým rekordem, který před dvěma lety zaplaval ve stejném bazénu při olympijském triumfu Číňan Pchan Čan-le.
Mistrovství Evropy v plavání v Paříži
Mistrovství Evropy v plavání v Paříži
Muži:
100 m v. zp.: 1. Popovici (Rum.) 46,56, 2. Korněv (Rus.) 46,74, 3. Milák (Maď.) 46,87.
800 m v. zp.: 1. Liebmann 7:37,59 – evropský rekord, 2. Schwarz (oba Něm.) 7:41,16, 3. Sárkány (Maď.) 7:41,75.
200 m znak: 1. Kós (Maď.) 1:53,08, 2. Siskos (Řec.) 1:53,81, 3. Ceccon (It.) 1:53,96, ...5. Čejka (ČR) 1:54,44.
Ženy:
50 m mot.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 25,05, 2. Vanotterdijková (Belg.) 25,12, 3. Juneviková (Švéd.) 25,51.
100 m prsa: 1. Evansová (Brit.) 1:04,87, 2. McSharryová (Ir.) 1:05,41, 3. Pilatová (It.) 1:05,89.
400 m pol. záv.: 1. Walsheová (Ir.) 4:34,42, 2. Smithová (Brit.) 4:35,12, 3. Kozanová (Pol.) 4:36,47.
Štafeta 4x100 m v. zp.: 1. Nizozemsko (Van Wijková, De Jongová, Van Kalmthoutová, Steenbergenová) 3:31,89, 2. Itálie 3:33,19, 3. Rusko 3:33,69.
Semifinále:
Muži:
100 m mot.: 1. Ponti (Švýc.) 50.21, ...v rozplavbách 57. Jurčík 54,74, 58. Slavík (oba ČR) 54,96.
Ženy:
200 m v. zp.: 1. Seemanová (ČR) 1:55,77.