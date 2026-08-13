Seemanová i Knedla překonali v rozplavbách české rekordy

Nový český rekord na 100 metrů motýlek zaplavala Barbora Seemanová na mistrovství Evropy. V rozplavbách nejlepší dosavadní český čas vylepšila na 57,43 a postoupila třetím časem do večerního semifinále. V něm ale v Paříži podle plánu startovat nebude, protože se chce soustředit na finále své hlavní trati 200 metrů volný způsob. Třetím časem prošel do semifinále také znakař Miroslav Knedla, jenž v rozplavbách na padesátimetrové trati vylepšil svůj národní rekord na 24,19.
Šestadvacetiletá Seemanová startovala hned v první z pěti rozplaveb společně s reprezentační kolegyní Darynou Nabojčenko a suverénně vyhrála. Český rekord 57,50, který ve stejném bazénu vytvořila před dvěma lety v olympijské rozplavbě, vylepšila o sedm setin sekundy. Dál však na motýlkářské stovce pokračovat nebude, neboť semifinále je na programu zhruba půl hodiny před finále na 200 metrů volný způsob, v němž bude Seemanová usilovat o třetí kontinentální zlato na této trati.
„Bylo to náročné, první padesátka byla krásná a posledních 15 metrů to bylo šílené utrpení, ale jsem strašně ráda za čas. Byl cíl plavat ráno hned naplno a zkusit si udělat osobák, takže jsem moc ráda, že to vyšlo,“ uvedla Seemanová. „Plán je 200 kraul. Rozhodli jsme se s trenérem, že právě delfín pojedu ráno takhle v rozplavbách naplno, protože odpoledne se budeme odhlašovat. Mám to před kraulem asi 40 minut, tak jsem říkala, pojďme se soustředit na 200 kraul,“ vysvětlila.
Nabojčenko měla k postupu daleko, časem 1:00,82 obsadila 42. místo. Výkon české jedničky Seemanové už poté překonaly jen Belgičanka Roos Vanotterdijková a Němka Angelina Kohlerová, jež se dostaly pod 57 sekund.
Knedla je na nejkratší znakařské trati vicemistrem Evropy v krátkém bazénu a v rozplavbách potvrdil roli spolufavorita. Svůj rekordní čas 24,43 z květnového mítinku v Canet vylepšil o 24 setin, rychlejší byli jen Rusové v neutrálních barvách Kliment Kolesnikov a Pavel Samusenko.
Další dva čeští reprezentanti do semifinále nepostoupili. Pátý muž z pařížské dvoustovky Jan Čejka a Jakub Jan Krischke zaplavali každý ve své rozplavbě totožný čas 25,25 a podělili se o 30. místo.