Seemanová ovládla rozplavby na 200 metrů volný způsob, kde obhajuje zlato

Barbora Seemanová v roli obhájkyně zlata bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. Šestadvacetiletá plavkyně dohmátla v čase 1:57,10 minuty a byla v rozplavbách nejrychlejší ze 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes vpodvečer, boje o medaile kraulařky svedou na dvoustovce ve čtvrtek večer. Přímé přenosy z ME v plavání můžete sledovat na ČT sport Plus.
Seemanová na ME v dlouhém bazénu proměnila každý svůj start na 200 m volný způsob ve zlatou medaili – v květnu roku 2021 v Budapešti a předloni v Bělehradu. Na šampionátu v roce 2022 nemohla startovat kvůli borelióze.
Na mistrovství v Paříži Seemanová v úterý obhajovala titul na stovce, ale skončila sedmá a navíc jí sebrala český rekord Barbora Janíčková, jež obsadila páté místo. Na dvoustovce má Seemanová osobní maximum 1:55,12.
Seemanová začala rozplavbu s rozvahou. Po první stovce obracela na třetí pozici, když vpředu nasadila vysoké tempo Litevka Ieva Jurkunaitéová. Ve třetí padesátce se česká reprezentantka posunula na druhou příčku a ve finiši pak Litevku na závěrečných třiceti metrech nechala za sebou.
„Plavalo se fajn. Bylo to trošičku náročnější. Vždycky ty ranní rozplavby člověk trošičku kalkuluje, nechce jít úplně naplno a zároveň to nechce podcenit, takže to bylo asi hodně takové rozvážné. Přiznám se, že (stovka) mi tolik sil nevzala, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev a neumím ten sprint ještě tolik rozjet. Takže zatím klepu, že super,“ uvedla Seemanová.
Jurčík se Slavíkem nepostoupily
V rozplavbách se představili ještě Jan Jurčík a Ondřej Slavík na stovce motýlek a seřadili se v šesté desítce výsledkové listiny. Osmnáctiletý Jurčík byl 57. výkonem 54,57, o dva roky starší Slavík skončil hned za ním (54,96). Do semifinále prošlo 16 plavců.
Dnes večer bude Jan Čejka usilovat o medaili ve finále 200 metrů znak. V úterním semifinále pětadvacetiletý český reprezentant vylepšil téměř o sekundu vlastní národní rekord a postoupil třetím časem.