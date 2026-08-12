Plavání

Seemanová ovládla rozplavby na 200 metrů volný způsob, kde obhajuje zlato


12. 8. 2026Aktualizovánopřed 4 hhodinami|Zdroj: ČTK
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Seemanová se z prvního místa kvalifikovala do semifinále kraulové dvoustovky
Zdroj: ČT sport

Barbora Seemanová v roli obhájkyně zlata bez problémů zvládla rozplavby na mistrovství Evropy v Paříži na trati 200 metrů volný způsob. Šestadvacetiletá plavkyně dohmátla v čase 1:57,10 minuty a byla v rozplavbách nejrychlejší ze 45 závodnic. Semifinále ji čeká dnes vpodvečer, boje o medaile kraulařky svedou na dvoustovce ve čtvrtek večer. Přímé přenosy z ME v plavání můžete sledovat na ČT sport Plus.

Seemanová na ME v dlouhém bazénu proměnila každý svůj start na 200 m volný způsob ve zlatou medaili – v květnu roku 2021 v Budapešti a předloni v Bělehradu. Na šampionátu v roce 2022 nemohla startovat kvůli borelióze.

Na mistrovství v Paříži Seemanová v úterý obhajovala titul na stovce, ale skončila sedmá a navíc jí sebrala český rekord Barbora Janíčková, jež obsadila páté místo. Na dvoustovce má Seemanová osobní maximum 1:55,12.

Seemanová začala rozplavbu s rozvahou. Po první stovce obracela na třetí pozici, když vpředu nasadila vysoké tempo Litevka Ieva Jurkunaitéová. Ve třetí padesátce se česká reprezentantka posunula na druhou příčku a ve finiši pak Litevku na závěrečných třiceti metrech nechala za sebou.

„Plavalo se fajn. Bylo to trošičku náročnější. Vždycky ty ranní rozplavby člověk trošičku kalkuluje, nechce jít úplně naplno a zároveň to nechce podcenit, takže to bylo asi hodně takové rozvážné. Přiznám se, že (stovka) mi tolik sil nevzala, tím, že jsem vlastně nedojela úplně na krev a neumím ten sprint ještě tolik rozjet. Takže zatím klepu, že super,“ uvedla Seemanová.

Jurčík se Slavíkem nepostoupily

V rozplavbách se představili ještě Jan Jurčík a Ondřej Slavík na stovce motýlek a seřadili se v šesté desítce výsledkové listiny. Osmnáctiletý Jurčík byl 57. výkonem 54,57, o dva roky starší Slavík skončil hned za ním (54,96). Do semifinále prošlo 16 plavců.

Dnes večer bude Jan Čejka usilovat o medaili ve finále 200 metrů znak.  V úterním semifinále pětadvacetiletý český reprezentant vylepšil téměř o sekundu vlastní národní rekord a postoupil třetím časem.

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