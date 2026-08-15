Knedla neprošel do semifinále 100 metrů znak. Čejka vylepšil národní rekord

Pouhý půlden po zisku titulu mistra Evropy na padesátce znakař Miroslav Knedla nepostoupil v rozplavbách na 100 metrů do semifinále. Časem 55,36 sekundy výrazně zaostal za svým osobním maximem a obsadil 40. místo. Dařilo se Janu Čejkovi, který vylepšil vlastní český rekord v polohovém závodu na 200 m na 1:59,73. Do večerního semifinále prošel jako dvanáctý z redukovaného pořadí. Přímý přenos sledujte od 18:15 na ČT sport a ČT sport Plus.
„První stovka byla super, tam jsem se cítil fakt dobře. Jelo se mi to dobře, pak jsem se otočil na prsa a tam už to trošku skřípalo a ten kraul mě dost bolel. Ale jsem hodně rád, že to je pod dvě minuty, byl to z jeden z mých cílů. Takže jsem z toho nadšený a semifinále k tomu je super, protože to budu moc dát alespoň ještě jednou,“ uvedl Čejka.
Knedla v pařížském bazénu dohmátl v pátek večer pro životní úspěch v novém českém rekordu 24,11. O den později dopoledne se mu nedařilo, Radiožurnálu Sport řekl, že se příliš nevyspal a předvedl otřesný výkon.
„Asi jsem to blbě rozjel. Slyšel jsem, že jsem plaval 26,7 první padesátku, a to mě nějak chytlo, že už jsem to nedokázal dohnat. A bohužel mě to stálo semíčko,“ řekl Knedla. „Zaplaval jsem si tady dva osobní rekordy. Vlastně technicky tři, když nějak počítáme tu štafetu. Takže super,“ doplnil čerstvý mistr Evropy.
Po zlatém sprintu navíc o nedlouho později startoval ve druhém finále smíšené štafety na 4x100 metrů, společně s Jakubem Janem Krischkem a Barborami Seemanovou a Janíčkovou obsadili Češi páté místo. Krischke v pátek skončil v rozplavbách stovky šestačtyřicátý (55,76).
Účast v šestnáctičlenném semifinále mezi polohovkáři na rozdíl od Čejky unikla Michalu Judickému, který zaplaval čas 2:03,62 a je šestatřicátý.
V rozplavbách startoval také Ondřej Slavík na 50 m volný způsob a obsadil 58. místo (22,86).