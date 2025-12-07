Knedla získal v českém rekordu stříbro na ME na 50 metrů znak

Miroslav Knedla vybojoval na mistrovství Evropy v krátkém bazénu stříbro na 50 metrů znak. Ve finále zaplaval čas 22,69 sekundy, kterým vylepšil český rekord. Na vítězného Ralfa Tribuntsova ztratil jedinou setinu. V medaili proměnil svůj třetí finálový start. Jakub Bursa končil sedmý ve finále polohového závodu na 400 metrů.
Knedla už před šampionátem v Lublinu cítil, že právě na sprinterské padesátce má největší šance na úspěch. Ukázal to druhým místem v rozplavbách a třetím v semifinále. V boji o medaile na to navázal skvělým výkonem, když o pět setin překonal vlastní český rekord.
S výjimkou Tribuntsova nechal za sebou všechny soupeře a po pátém místě v polohovém závodě na 100 metrů a čtvrté příčce na znakařské stovce se mohl radovat z první seniorské medaile. Bronzového Itala Francesca Lazzariho porazil o sedm setin sekundy.
„Úžasné, super závod, osobáček, hezké druhé místo. Dokázal jsem to, co jsem chtěl na těchto závodech, já jsem beze slov,“ vykládal s úsměvem. Věděl, kde přišel o zlato. „Dohmat, ale teď už mi je to fakt jedno. Já jsem spokojený, že jsem konečně prolomil to čtvrté, páté místo a dostal jsem se na pódium,“ dodal.
Knedla může dnes v Lublinu vybojovat ještě jeden cenný kov. Na závěr posledního finálového bloku nastoupí do české polohové štafety na 4x50 metrů. Z rozplavby postupovalo kvarteto Knedla, Matěj Zábojník, Daniel Gracík a Jan Foltýn díky českému rekordu 1:32,53 ze druhého místa. Kromě štafety ještě finále poplave Jakub Bursa v polohovém závodě na 400 metrů, v rozplavbě měl nejrychlejší čas.
Dnešní program patří hlavně sprinterským disciplínám. Znakařskou padesátku žen ozdobila vítězná Itaka Sara Curtisová evropským rekordem 25,49 sekundy. Pět let staré maximum Nizozemky Kiry Toussaintové zlepšila o jedenáct setin sekundy.
V individuálním finále se z českých reprezentantů představil ještě Jakub Bursa, jenž skončil sedmý v polohovém závodě na 400 metrů. Čas 4:05,75 byl zhruba o sekundu pomalejší než jeho čerstvý český rekord z dopolední rozplavby, kterou tento český reprezentant ovládl.
Ve finále se ale plavalo rychleji, tam by mu tento výkon stačil na pátou příčku. Bronzovou medaili získal Němec Cedric Bussing za výkon 4:03,51. Vyhrál Ital Alberto Razzetti, který dohmátl za 3:58,79 minuty a porazil o 4,46 sekundy stříbrného Brita Maxe Litchfielda.
