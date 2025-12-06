Miroslav Knedla si na mistrovství Evropy v krátkém bazénu zajistil třetí finále. Do bojů o medaile na 50 metrů znak postoupil třetím nejlepším časem 22,87. Barbora Janíčková skončila v Lublinu sedmá na 100 metrů kraul, dohmátla v čase 52,26 sekundy. V evropském rekordu 50,42 vyhrála Nizozemka Marrit Steenbergenová.
Knedla postoupil do třetího finále, Janíčková byla na kraulařské stovce sedmá
Dvacetiletý Knedla před šampionátem právě do sprinterské padesátky vkládal největší naděje. A ve srovnání s dopolední rozplavbou ještě o sedm setin zrychlil.
Potvrdil, že patří mezi favority na medaile. „Semifinále bylo dobré. Nejrychlejší čas této sezony, já jsem spokojený,“ řekl České televizi.
V Lublinu zatím skončil pátý v polohovém závodě na 100 metrů a čtvrtý na znakařské stovce. Tentokrát bude mít před finálovým závodem dopoledne volné. „Na finále se připravím tak, že si půjdu lehnout, zahraju si nějakou FIFu,“ uvedl s úsměvem.
„Samozřejmě se nachystám, zkusím ještě zlepšit obrátky, dohmaty, aby ta padesátka byla co nejrychlejší. Když to takhle půjde všechno k sobě, tak si myslím, že z toho bude krásný výsledek,“ doplnil.
Janíčková plavala v Polsku druhé finále, v polohovce na 100 metrů byla šestá. Na kraulařské stovce byla o dvanáct setin pomalejší než v pátečním semifinále a porazila jednu z finálových soupeřek.
Znovu zazářila Steenbergenová, která už počtvrté na šampionátu zaplavala evropský rekord. Na 100 metrů volný způsob překonala o 16 setin osm let starý výkon Švédky Sarah Sjöströmové.
Před tím Steenbergenová rovněž v kontinentálním maximu 2:01,83 vyhrála polohový závod na 200 metrů.
O tři setiny zlepšila jedenáct let staré kontinentální maximum Maďarky Katinky Hosszúové a od světového rekordu Američanky Kate Douglassové ji dělily dvě desetiny sekundy.
Na kraulařské padesátce měly Janíčková i Daryna Nabojčenko k postupu do finále daleko. Vítězka univerziády Nabojčenko si vyrovnala osobní rekord 24,24 a skončila šestnáctá.
Janíčková se oproti rozplavbě o desetinu zlepšila a výkonem 24,06 se přiblížila na sedm setin svému českému rekordu, což jí stačilo na 13. místo.
Ondřej Gemov jediný start na šampionátu proměnil v 11. místo na 200 metrů motýlek. V semifinále zlepšil dopolední čas o 1,61 sekundy na 1:53,17 minuty. Na finálovou osmičku ztratil 72 setin.