Českým plavcům se v evropském šampionátu v krátkém bazénu daří. Jakub Bursa byl nejrychlejší v rozplavbách polohového závodu na 400 metrů a poplave v polském Lublinu finále. Svůj český rekord zlepšil o více než dvě a půl sekundy na 4:04,68. Do finále se dostala také polohová štafeta na 4x50 metrů, která ve složení Miroslav Knedla, Matěj Zábojník, Daniel Gracík a Jan Foltýn v rozplavbách měla druhý nejlepší čas 1:32,53, což je český rekord.
Bursa i polohová štafeta poplavou na ME o medaile
Dvaadvacetiletý Bursa, jenž je na dlouhé polohovce juniorským vicemistrem Evropy z roku 2021, se poprvé na velké akci kvalifikoval do finále. Vyhrál třetí rozplavbu a nikdo ze soupeřů neměl dopoledne rychlejší čas ani celkově. V individuálních závodech večerního programu tak doplnil Miroslava Knedlu, kterého čeká finále na 50 metrů znak.
„Rozplavby byly časově rychlé, ale krom toho to bylo pocitově docela tragické. Přišel jsem si tam, jak kdybych stál na místě, ale bylo to rychlé, takže si nebudu stěžovat. (S časem) jsem mega spokojený. Většinou ráno osobáky plavat neumím,“ uvedl v tiskové zprávě svazu.
Žádné cíle si pro finále dávat nebude. „Většinou mi to přijde, že mě to vždycky předtím jenom vynervuje. Pro mě už je vůbec posun, že jsem se do toho finále dokázal dostat. Takže si to nebudu znepříjemňovat, abych si nastavoval, já nevím, top pětku, medaili nebo něco takového,“ dodal. Druhý český zástupce v této disciplíně Michal Judickij časem 4:11,46 zaostal o 41 setin za svým osobním rekordem a obsadil 17. místo.
Knedla před večerním finále padesátky nastoupil na úvodní úsek štafety a výkonem 22,87 byl suverénně nejrychlejší ze všech znakařů, kteří na úvodních úsecích startovali. Jeho reprezentační kolegové pak přispěli k tomu, že Česko v hodnocení rozplaveb nestačilo jen na německé kvarteto, které bylo o pět setin rychlejší.
„Chtěli jsme finále urvat. Myslím, že z mojí strany to nebyl ten ťip-ťop výkon, jaký bych si představoval, ale atmosféra nás nesla, takže si myslím, že jsme plavali rychle,“ řekl Zábojník, jenž je v 25 letech nejstarším členem štafety.
Motýlkář Gracík cítí, že pro finále ještě má české kvarteto rezervy. „U odskoků si myslím, že jsme nechávali rezervy, abychom nebyli zbytečně diskvalifikovaní. Co se týká finále, tak si myslím, že všichni pojedeme na hraně. A bude to tak i v odskocích, prostě to budeme zkoušet,“ plánoval.