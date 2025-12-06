Matěj Zábojník na evropském šampionátu v krátkém bazénu v Lublinu zaplaval český rekord na 50 m prsa. Čas 26,73 sekundy mu na semifinále nestačil, v rozplavbách byl třiadvacátý. Výkon Petra Bartůňka z roku 2016 vylepšil o desetinu sekundy. Sedmnáctiletý Jan Foltýn překonal český rekord na 50 m volný způsob. Zlepšil ho na 21,35 a jako sedmnáctý těsně nepostoupil do semifinále.
Zábojníkovi ani Foltýnovi české rekordy na semifinále nestačily
V rozplavbách si vedl nejlépe znakař Miroslav Knedla, který měl druhý nejlepší čas na padesátce. Postoupili ještě kraulařky Barbora Janíčková s Darynou Nabojčenko na padesátce a Ondřej Gemov na 200 metrů motýlek.
Zábojník už držel české rekordy na stovce i dvoustovce. Dnes se dostal do čela historických tabulek i na sprinterské distanci, kde dosud na Bartůňka ztrácel jedinou setinu. Na rozdíl od svých předchozích startů na šampionátu v Lublinu ale tentokrát do dalších bojů nepostoupil.
Kraulař Foltýn vylepšil na padesátce národní maximum Radima Švarce o 26 setin 21,35 a těsně nepostoupil do semifinále. Švarc byl v rozplavbách na 50 metrů volný způsob osmadvacátý za 21,64, Ondřej Slavík obsadil 33. místo (21,72) a Daniel Gracík se v této disciplíně zařadil na 42. pozici výkonem 21,96.
Skvěle do padesátky, na kterou před ME sázel jako na svou nejsilnější disciplínu, vstoupil Knedla. Časem 22,94 se na dvě desetiny přiblížil svému českému rekordu a zařadil hned za vítěze rozplaveb Estonce Ralfa Tribuntsova. Druhý český znakař Jan Čejka uzavřel své vystoupení na ME časem 23,98 a 28. místem.
Z českých sprinterek si v rozplavbě na 50 metrů volný způsob vedla lépe Janíčková, která časem 24,16 postoupila do semifinále z dvanácté příčky. Nabojčenko byla o dvanáct setin pomalejší a do semifinále prošla jako šestnáctá.
Až do dneška čekal na svůj jediný start na tomto ME Gemov, jenž v rozplavbách na 200 metrů motýlek obsadil výkonem 1:54,78 čtrnácté místo a postoupil do semifinále. Druhý český zástupce v této disciplíně Jan Jurčík byl výkonem 1:56,55 na 25. místě. Prsařka Kristýna Horská, která skončila v pátek čtvrtá na 200 metrů prsa, obsadila na padesátce dělené 33. místo výkonem 31,35.