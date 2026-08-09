Orientační běžkyně na SP ve Vyšším Brodě vybojovaly stříbro, muži doběhli pátí

Ženská štafeta ve složení Denisa Králová, Tereza Rauturier a Lucie Dittrichová vybojovala na závěr Světového poháru v orientačním běhu ve Vyšším Brodě stříbro, zvítězily Norky, bronz bere Švédsko. Druhá česká štafeta Lucie Semíková, Markéta Mulíčková a Jana Peterová doběhla osmá. První mužská štafeta Jakub Chaloupský, Daniel Bolehovský a Tomáš Křivda skončila pátá.
„Za mě naprosto perfektní. Rozběhla jsem to tak, jak jsem si představovala, a holky to podržely až do cíle, takže super,“ zhodnotila závod Králová. „Já jsem se ho snažila udržet, neudělat tam žádnou velkou chybu, mít to pod kontrolou mapově a předávat to v dobré pozici,“ dodala Rauturier. „Mně to holky parádně rozběhly, já už jsem jenom dokončila jejich práci. Nebyl to úplně čistý závod, ale ostatní dělaly taky chyby, takže to stačilo. Myslím si, že skvělý týmový výkon,“ ocenila Dittrichová.
„Je to skvělý úspěch a jsem strašně rád, že holky zakončily tenhle svěťák medailí. Je to perfektní tečka na závěr,“ radoval se po závodě šéftrenér Jan Šedivý. A kdy zažíval během závodu největší nervozitu? „Samozřejmě na začátku, protože tam se to vždycky láme. Když se tam něco poztrácí, tak už se to doběhnout prostě nedá. Pak u všech holek, když nešly po tom hřbetě, kde jsem si říkal, že by asi chodit měly. A pak logicky stejně jako asi všichni fanoušci v tom závěru, kdy jsem si říkal, kdy si Lucka všimne toho, že je moc vysoko, a kdy to otočí,“ přiznal.
Křivda bere páté místo jako dobrý stavební kámen do budoucna
První česká mužská štafeta Jakub Chaloupský, Daniel Bolehovský a Tomáš Křivda doběhla v závěrečném závodě SP ve Vyšším Brodě na pátém místě, druhá štafeta Martin Roudný, Tomáš Kučera a Daniel Vandas byla třináctá. Medaile nakonec braly skandinávské týmy – zvítězili Švédové před Nory a Finy.
„Musím říct, že jsem celkem spokojený. Vycítil jsem tam pár hodně náročných kontrol v úvodu, párkrát se to tam hodně zavřelo a ty porosty nebyly tak přehledné jako včera. Ale povedlo se mi to tam proběhnout dobře a věděl jsem, že jsem minul švýcarské béčko tuším a Dánsko. Ale pak jsem viděl, že byla ta velká skupina vepředu a doufal jsem, že když půjdu čistě, že třeba uvidím záda někoho, ale to se bohužel nepovedlo,“ zhodnotil závod Křivda.
Do budoucna je ovšem optimistický. „Zkušenosti asi nejsou ještě takové, jaké třeba budou za pár let, a budeme schopni běhat s těmi nejlepšími. Protože v tom individuálu třeba včera si myslím, že to bylo od nás tří maximálně skvělé. Dneska je i to páté místo super, takže je to dobrý stavební kámen do dalších štafet do budoucna,“ dodal. „Já jsem v téhle štafetě byl teď suverénně nejstarší. A to si myslím, že tady ještě pár let dovedu zůstat. Kluci celkem často ukazují , že fakt budou do té světové špičky pronikat pravidelně,“ myslí si.
„Povedlo se nám už pár věcí na domácí půdě, ale myslím si, že tohle rozhodně patří k těm absolutním historickým vrcholům,“ shrnul české úspěchy na SP metodický a rozvojový trenér Radek Novotný. „Vzhledem k tomu, že ten štafetový závod je takový, že všichni běží plus minus stejnou rychlostí, je tam na startu asi deset týmů, které mají závodníky na to, aby obsadily první tři místa, tak opravdu, když se udělá chybka půlminutová, tak už je to hodně znát,“ podotkl.
Křivda vyhrál sobotní závod na střední trati, Dittrichová byla ve stejné disciplíně třetí, bronzovou pozici obsadila i Rauturier ve čtvrtečním závodu na dlouhé trati. Nejúspěšnější účastnicí českého dílu SP na Šumavě byla švýcarská hvězda Simona Aebersoldová, jež vyhrála závody na střední i dlouhé trati.