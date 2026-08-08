Český orientační běh září. Křivda na střední trati vyhrál, Dittrichová bere bronz

Poprvé v historii se české barvy ve Světovém poháru v orientačním běhu dokázaly v jeden den prosadit na medailové pozice v kategorii žen a mužů. Na střední trati kraloval Tomáš Křivda. V cíli byl o 14 sekund rychlejší než Švéd Viktor Svensk, vítěz čtvrtečního „longu“. Lucie Dittrichová skončila třetí. Na švýcarskou suverénku Simonu Aebersoldovou ztratila v cíli dvě a půl minuty. Mezi ně se ještě vměstnala Francouzka Cécile Calandryová. Přímý přenos štafet sledujte v neděli od 10:50 na ČT sport.
„Jsem hrozně moc spokojený,“ řekl Křivda bezprostředně po doběhu, když ještě netušil, na co mu výtečné představení bude stačit.
„Měl jsem nastavení před závodem, povedlo se mi to do posledního puntíku. Některé drobnosti se tam najdou, delší volby na pětce a jedenáctce, to jsem nešel ideálně, nějaká ztráta tam byla,“ hledal chyby v téměř ideálním výkonu.
„Když jsem dobíhal do cíle a viděl jsem velký náskok, udělalo mi to velkou radost,“ řekl Křivda po životním závodu.