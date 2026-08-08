Ostatní

Český orientační běh září. Křivda na střední trati vyhrál, Dittrichová bere bronz


8. 8. 2026Aktualizováno8. 8. 2026|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Finiš orientačního běžce Tomáše Křivdy a ohlasy po zlatém závodu
Zdroj: ČT sport

Poprvé v historii se české barvy ve Světovém poháru v orientačním běhu dokázaly v jeden den prosadit na medailové pozice v kategorii žen a mužů. Na střední trati kraloval Tomáš Křivda. V cíli byl o 14 sekund rychlejší než Švéd Viktor Svensk, vítěz čtvrtečního „longu“. Lucie Dittrichová skončila třetí. Na švýcarskou suverénku Simonu Aebersoldovou ztratila v cíli dvě a půl minuty. Mezi ně se ještě vměstnala Francouzka Cécile Calandryová. Přímý přenos štafet sledujte v neděli od 10:50 na ČT sport.

„Jsem hrozně moc spokojený,“ řekl Křivda bezprostředně po doběhu, když ještě netušil, na co mu výtečné představení bude stačit.

Nahrávám video
Záznam závodů na střední trati na SP v orientačním běhu
Zdroj: ČT sport

„Měl jsem nastavení před závodem, povedlo se mi to do posledního puntíku. Některé drobnosti se tam najdou, delší volby na pětce a jedenáctce, to jsem nešel ideálně, nějaká ztráta tam byla,“ hledal chyby v téměř ideálním výkonu.

„Když jsem dobíhal do cíle a viděl jsem velký náskok, udělalo mi to velkou radost,“ řekl Křivda po životním závodu.

Nahrávám video
Křivda a Dittrichová brali medaile na domácím SP
Zdroj: ČT sport

Přečtěte si také

Bronz na úvod SP v orientačním běhu. Rauturier slaví ve Vyšším Brodě navzdory křečím

6. 8. 2026

Bronz na úvod SP v orientačním běhu. Rauturier slaví ve Vyšším Brodě navzdory křečím

Tereza Rauturier je mistryní světa v orientačním běhu

10. 7. 2026

Tereza Rauturier je mistryní světa v orientačním běhu
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.