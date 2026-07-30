Šumava bude hostit první letošní lesní podnik SP v orientačním běhu

Vyšší Brod bude od 5. do 9. srpna hostit třetí díl Světového poháru v orientačním běhu v sezoně. Pořadatelé šumavského závodu lákají na událost, která na domácím území nebyla 20 let. Čeští reprezentanti by při prvním lesním podniku sezony rádi navázali na výkony z červencového mistrovství světa v Janově.
První dva podniky SP se konaly v Locarnu a ve Skara-Lidköpingu. Seriál vyvrcholí v září v Litvě, tamější podnik bude také součástí mistrovství Evropy.
„Mohu říct, že akce je nachystaná velmi dobře. Příprava probíhala více než dva a půl roku. Je to největší akce v orientačním běhu na českém území za posledních dvacet let,“ uvedl na tiskové konferenci předseda organizačního výboru Jan Picek. „Na místě bude kromě týmů 178 mužů a 118 žen velmi početná fanouškovská výprava. Každý den bude v aréně přes tři tisíce lidí,“ doplnil.
V Česku se uskuteční první závody v lese a nesprintových disciplínách. Program otevře 5. srpna kvalifikace, o den později se uskuteční závod na dlouhé trati, 8. srpna se poběží střední trať a v neděli jsou na programu štafety.
„Snažíme se rozšiřovat povědomí orienťáku do všech koutů Česka. Jižní Čechy jsou zatím, co se týče našeho sportu, méně rozšířené. Je tam méně klubů a jedna z důležitých věcí je uspořádat velkou akci, díky níž můžeme otevřít další generaci dveře. Vyšší Brod je úžasný kout přírody. Říkáme, že je to poslední na Šumavě, kde je ještě nedotčená příroda,“ řekl Picek.
České reprezentanty povzbudilo před domácí akcí vystoupení na mistrovství světa v Janově, kde Tereza Rauturier získala titul mistryně světa v knock-out sprintu. Stala se po 17 letech první českou individuální mistryní světa v orientačním běhu, navázala na poslední zlato Dany Brožkové z roku 2009. Bronz v Janově také přidala Lucie Dittrichová v individuálním sprintu.
„Na přechod na lesní sezonu se moc těším. Z předchozích let mám pocit, že když jde člověk ze sprintu do lesa, je to o něco snazší než naopak. Nohy jsou adaptovány i na těžší terén. Věřím, že s klidnou hlavou a precizním výkonem zúročím v těchto krásných, ale náročných podmínkách zkušenosti z předchozích let,“ řekla Rauturier.
Před akcí absolvují reprezentanti v okolí několikadenní přípravu. Podmínky budou jiné oproti sprintům v městských podmínkách. „V lese je to specifičtější a nahrává to závodníkům ze zemí, kde je orienťácká tradice větší. Seveřané jsou zvyklí trénovat v náročných terénech. Uvidíme i příští týden, že se tam bude ve výsledkových listinách objevovat hodně severských křížů. I my se ale budeme snažit mezi ně zařadit,“ řekl reprezentant Tomáš Křivda.
Ohledně ambicí byl opatrný i šéftrenér Jan Šedivý. „Je potřeba mít drobnou pokoru. I když je to v Česku, tak to není terén, kde bychom si byli stoprocentně jistí. Ze sprintů se nyní musíme vrátit ke kořenům orientačního běhu,“ uvedl. „Myslím ale, že nominace je silná. Kromě závodníků, kteří jsou úspěšní na akademickém mistrovství světa v Portugalsku, máme ještě osm plus osm závodníků, kteří jsou připravení. Podíl lesních běžců, kteří nebyli na mistrovství světa, je zhruba padesát procent a očekávám od nich, že budou základní osou týmu,“ uvedl Šedivý.
Organizátoři se připravují na akci i z hlediska počasí. „Snažíme se nic nepodcenit. Máme pravidelné reporty, spolupracujeme s ČHMÚ. Poslední informace hovoří o tom, že by to teplo mělo kulminovat teď o víkendu. Na vlastní závody by už teplota měla být pod 30 stupňů,“ řekl Picek.
„Nechceme ale nic podcenit. Řešíme lékařské zabezpečení a věci s tím spojené. Také řešíme větší přísun občerstvovacích stanic, aby závodníci měli dostatek tekutin během závodu. Věříme, že vše proběhne bez závažnějších komplikací,“ doplnil Picek.