ŽIVĚ: Slavnostní zahájení olympijských her

Svět, a to nejen ten sportovní, ostří zraky do Tokia. Slavnostním ceremoniálem začínají o rok odložené olympijské hry. Kvůli covidu nesmějí do ochozů velkolepého stadionu diváci. Jindy pompézní slavnost bude výrazně komornější. K vidění nejsou hromadné choreografie tanečníků a dalších umělců ani kouřové nebo světelné efekty. Českou výpravu přivedou na plochu v rolích vlajkonošů tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský. Přímý přenos vysílá ČT sport a web ctsport.cz.