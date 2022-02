Historická hokejová medaile pro Slováky. Slafkovský a spol. slaví bronz

Vítězný gól v duelu vyřazených semifinalistů zaznamenal sedmnáctiletý talent Juraj Slafkovský, jenž se šestým gólem osamostatnil na čele tabulky střelců celého turnaje od Lucase Wallmarka.

Na jednoduché nahození od mantinelu největší slovenské naděje pro nadcházející draft NHL nedosáhl švédský brankář Lars Johansson svojí lapačkou a lehce tečovaná střela mu zapadla do růžku branky.

Druhou uklidňující branku vstřelil Samuel Takáč, když využil přesilovou hru. Byl to vůbec první gól Slováků v početní převaze na turnaji. Švédové se na druhé straně nedokázali prosadit přes spolehlivě chytajícího Patrika Rybára. V závěru se pak trefili do prázdné brány znovu Slafkovský sedmým gólem na turnaji a také Pavol Regenda.

"Každý tomu věřil už od včera, kdy se nám nepovedl zápas (s Finy). Byla tu taková atmosféra, že se nám to může podařit. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Zlomové byly první dva góly, pak už to bylo o tom, abychom ve třetí třetině neinkasovali, abychom co nejdéle drželi výsledek 2:0," uvedl obránce vítězů Peter Čerešňák. "Jakmile přišel do brány, tak dominoval. Takže mu můžeme děkovat, že to takhle zvládl, on byl základ našeho úspěchu," dodal Čerešňák na adresu gólmana Rybára.

Slováci tak ukončili čekání na olympijskou medaili z hokejového turnaje. K ní byli v minulosti nejblíž za účasti hráčů ze zámoří ve Vancouveru v roce 2010, když po dvou třetinách vedli 3:1 nad Finskem, ale po výsledkové otočce Suomi padli 3:5.

Tentokrát se obrat nekonal, a tak mohla v Pekingu naplno vypuknout slovenská radost. Švédové sice výsledkově napravili vystoupení na posledním mistrovství světa v Rize, kde nepostoupili ze skupiny do čtvrtfinále, ale medailovou sbírku z olympijských her nezkompletovali. Seveřané tak zůstali u dvou zlatých a jedné stříbrné.