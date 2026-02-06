Mají toho za sebou ve sportu už hodně, ale tohle zažili poprvé. Hokejový reprezentant David Pastrňák byl nadšený, že mohl nést českou vlajku na slavnostním zahájení ZOH v Miláně. Podobně hovořila i biatlonistka Lucie Charvátová, která rekordní českou výpravu zastupovala v druhém hlavním dějišti zimních her Cortině d'Ampezzo.
Nikdy na to nezapomenu, řekl Pastrňák. Bylo to super, dodala Charvátová
„Samozřejmě, že to bylo to nádherné. Bylo mi velkou ctí nést vlajku za celou zem a hlavně za všechny sportovce. Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ přál si Pastrňák, jenž do Milána přiletěl v pátek. I proto, aby si osobně užil slavnostní zahájení. „Moc jsem si to užil a pohled, jak jsme vcházeli do vyprodaného a zaplněného San Sira, nikdy nezapomenu,“ podotkl útočník Bostonu.
Nadšená byla i Charvátová v horském středisku. „Bylo to krásné. Procházeli jsme se centrem Cortiny, mohla jsem vést celý náš český tým, který v Cortině byl, a myslím, že jsem se toho zhostila se ctí a zvládla jsem to. Bála jsem se, aby se mi vlajka nezamotala. To se naštěstí nestalo a bylo to fajn,“ uvedla Charvátová.
Hokejisté, hokejistky, krasobruslaři nebo curleři v Miláně cestovali na ikonický fotbalový stadion autobusem a užili si tak i tradiční dopravní zácpu. „Cesta byla dlouhá, ale měli jsme policejní doprovod, což nám trochu pomohlo. Je to nová zkušenost, ale určitě nelituju toho, že jsem na zahájení šel. Šel bych znovu. Všechno za ten moment, jak jdete se sportovci, stojí,“ řekl Pastrňák.
Při čekání, než vyšel se sportovci na plochu, si předloňský mistr světa, jenž by měl být v Miláně klíčovým hráčem týmu, stihl popovídat s krajany, ale i s Kanaďany. Nejen jeho pobavilo, když jej slečna, která výpravu na plochu doprovázela s označením státu, oslovila přezdívkou Pasta. „Všechny nás to rozesmálo. V Itálii jsem ještě takhle nazvaný nebyl. Se svoji přezdívkou se tady cítím jako doma,“ smál se devětadvacetiletý útočník.
Charvátová přiznala, že se krátce před nástupem snažila nacvičit mávání s vlajkou, protože byla nervózní. „To si myslím, že jsem zvládla dobře. Dala jsem do toho hodně energie. Byla trošičku těžká, takže mě na konci už bolely ruce. Ale bylo to super,“ uvedla třiatřicetiletá biatlonistka chystající se na druhé olympijské hry.
„Přišlo mi, že je to možná náročnější než vyhrát závod, protože těch mediálních výstupů jsem měla poměrně hodně. Nebyla jsem na tréninku, připravovala jsem se regenerací a odpoledne jsem si dala malého šlofíčka, protože teď dorazíme pozdě. Takže ty síly jsem na dnešek měla,“ řekla Charvátová.