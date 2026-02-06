Milán Cortina 2026

Olympiáda není jen o sportu, má ducha, říká prezident Pavel


před 14 hhodinami|Zdroj: ČT sport

V dějišti zimních olympijských her v Itálii je i český prezident Petr Pavel, který je velkým sportovním fanouškem. „Je to nejen sportovní událost, ale také kulturní i politická a sleduje ji obrovská spousta lidí, kteří se jinak třeba o sport ani nezajímají. Ale olympiádu sledují, protože to má pro ně přitažlivost něčeho, co není pouze o sportu.“

Vzpomněl si, že jej to zaujalo už na letních Hrách v Paříži. „I atmosféra mezi sportovci je jiná než na jiných šampionátech. Není to jen o sportu a o tom, kdo bude první, ale o něčem, co má ducha,“ vysvětlovala hlava českého státu v rozhovoru pro ČT.

Pavel také ukázal, že má o olympijské výpravě přehled. „Na prvním místě je rekordní účast, protože 114 sportovců jsme ještě neměli, před tím bylo nejvíc 113. Máme tu nováčky i dva veterány, kteří jsou na olympiádě už popáté. Také hodně želízek v ohni. Takže doufám, že se zadaří,“ vysvětloval prezident.

Olympijské hry jsou pro Pavla nejen velkým sportovním kláním, ale i symbolem toho, co má dlouhou kontinuitu. „Nakonec, jak navázaly na staré olympijské hry, je něco, co Hry přesahuje.“

Prezident Pavel přeje českým sportovcům v Itálii až deset medailí
Zdroj: ČT sport

Český prezident také odkryl svůj program na zimních olympijských hrách. „Chci podpořit české sportovce, ale také jsem otevřel Český dům společně se slovenským prezidentem, s nímž zítra otevřeme i Slovenský dům. Rád se podívám na několik sportovních disciplín, dneska na hokejistky, zítra na Martinu Sáblíkovou a pozítří na Ester Ledeckou,“ popsal Pavel, co jej v Itálii čeká.

Ale nejen sportem je prezident na olympijských hrách živ. „Čeká mě také setkání s hlavami několika států. S nimiž se máme o čem bavit, protože se v nejbližší době chystá jejich návštěva v Česku nebo moje v jejich zemích,“ vysvětloval ještě před oficiálním zahájením, které bere jako kulturně společenskou slavnost.

„Člověk se tu potká se spoustou lidí, kteří se nejen přijeli podívat na sport, ale třeba i navázat kontakt, nebo dojednat něco, co se při jiných událostech nepodařilo,“ dodal prezident.

A dodal také tip na medailový zisk české výpravy. „Nerad tipuji, protože to vytváří určité očekávání. Ale kdyby to bylo k deseti medailím, to bych jim moc přál,“ uzavřel rozhovor. 

