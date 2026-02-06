Start zimních olympijských her 2026 je tu a v Itálii samozřejmě nemůže chybět ani předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, který si libuje, že vše je připraveno, a doufá, že čeští sportovci si z Her odvezou alespoň jednu zlatou medaili.
Předseda ČOV Kejval: Líbí se mi mentalita, že sem jedeme vyhrát
Dlouho před startem olympijských her se pochybovalo o tom, zda Italové stačí dokončit hokejovou halu, a problémy se netýkaly zdaleka jen hokejového stánku. Kejval ale oceňuje, že pořadatelé nakonec vše stihli připravit včas.
„Já jsem seděl v koordinační komisi Mezinárodního olympijského výboru, takže jsem po dobu čtyř let průběžně sledoval přípravy. Musím říct, když jsme tady byli na poslední obhlídce, která byla někdy v září, a když jsem přijel do hokejové haly a tam ještě najížděly mixy plné betonu, tak jsem trochu znervózněl,“ vypráví předseda ČOV.
„Ale klobouk dolů před Italy, musím říct, že na konci dne to vypadá, že je všechno skvěle připraveno. Mluvil jsem i s různými předsedy federací a všichni jsou v zásadě spokojení,“ dodává s úsměvem.
Nejblíž České republice
Olympijské hry Milano Cortina 2026 jsou poměrně nestandardní v tom ohledu, že jsou rozesety po několika místech, které jsou od sebe hodně vzdáleny. A to se týká i ubytování v různých olympijských vesnicích.
„Po olympiádách, které jsme měli daleko od domova v Asii, máme zase olympiádu blízko. Možná nejblíž, co kdy bude České republice. Ale zase máme šest olympijských vesnic, tím pádem Martin Doktor musel udělat šest týmů, které se starají o naše sportovce,“ popisuje Kejval.
„Nestěžujeme si, věděli jsme o tom dlouho dopředu, myslím, že jsme dobře připraveni. Jediná věc, která mě trošku znervózňuje, tak je lékařský tým. Máme nějakou kvótu lékařů, které může mít, a ne každý specialista je v každé vesnici. Takže doufám, že nebudeme mít moc zranění, protože tam bychom mohli mít třeba nějaké problémy do budoucna,“ nechce přivolávat problém předseda ČOV.
V Turíně 2006, tedy při posledních italských olympijských hrách, Češi získali čtyři medaile. V Pekingu, při posledních zatím konaných zimních olympijských hrách, to byly medaile dvě.
„Já bych si strašně přál, abychom se vraceli se zlatou olympijskou medailí. Měl jsem krásný rozhovor s jedním naším sportovcem, nebudu ho jmenovat, a já říkám, tak držím palce, aby si byl na podiu, aby to dobře dopadlo. A on říkal, abyste mě špatně nerozuměl, já tam jedu vyhrát. A taková reakce se mi prostě strašně líbí,“ libuje si Kejval.