Slavnostní zahájení olympijských her

V Miláně i Cortině d'Ampezzo začaly zahajovací ceremoniály XXV. zimních olympijských her. Sportovci budou defilovat netradičně na čtyřech místech, oheň poprvé v historii vzplane zároveň v obou hlavních dějištích. Na závěr tříhodinové podívané by ho měli zapálit slavní lyžaři Alberto Tomba a Deborah Compagnoniová. Na stadionu San Siro bude vlajkonošem české výpravy hokejista David Pastrňák, v Cortině ponese zástavu biatlonistka Lucie Charvátová. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚSlavnostní zahájení olympijských her
Oficiálnímu zahájení Her před 60 tisíci diváky na legendárním stadionu obou milánských velkoklubů má spolu s dalšími světovými státníky přihlížet i prezident Petr Pavel.
Slavnostní průvody sportovců se konají také v Predazzu a Livignu. Organizátoři tím chtěli umožnit účast na ceremoniálu většímu počtu olympioniků, neboť Hry budou rozprostřeny po nejširším území v historii, aby se co nejvíce využila stávající sportoviště.
Milán a Cortinu od sebe dělí více než 400 kilometrů, olympijské soutěže se budou vedle Predazza a Livigna odehrávat ještě v Anterselvě, Bormiu a Val di Fiemme. Slavnostní zakončení Her se uskuteční ve Veroně.
Ústředním motivem zahajovacího ceremoniálu je harmonie. Ta symbolizuje spojení městských a horských sportovišť pro tyto Hry a také chce být výzvou v současném světě plném napjatých mezinárodních vztahů.
Organizátoři hodlají uctít památku slavného italského módního návrháře Giorgia Armaniho, jenž loni zemřel ve věku 91 let. Tento tvůrce desítky let navrhoval kolekce pro italské výpravy na olympijských i paralympijských hrách.
Vystoupit mají italský tenorista Andrea Bocelli, který před 20 lety zpíval i na závěrečném ceremoniálu olympijských her v Turíně, nebo americká zpěvačka Mariah Careyová.
Devětapadesátiletý Tomba by měl podle Gazzetty dello Sport zapálit oheň u milánského vítězného oblouku Arco della Pace, který je od San Sira vzdálený asi čtyři kilometry.
O čtyři roky mladší Compagnoniová by měla ve stejnou chvíli zažehnout plamen na Piazza Dibona v Cortině. Oba jsou trojnásobnými olympijskými šampiony a patří mezi nejpopulárnější italské sportovce.
Tomba získal zlaté medaile za slalom a obří slalom v roce 1988 v Calgary, v obřím slalomu prvenství o čtyři roky později v Albertville obhájil.
Compagnoniová v Albertville zahájila medailovou sbírku pod pěti kruhy zlatem ze super-G, o dva roky později v Lillehammeru přidala triumf v obřím slalomu a v Naganu 1998 ovládla obří slalom.