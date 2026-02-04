Úprava cizích vlastních jmen není svévole ani neúcta k jejich nositelkám a nositelům. Cizí jméno upravuje čeština koncovkami (skloňováním, přechylováním) proto, aby mu bylo ve větě rozumět. Debata o přechylování nemá řešení, které by uspokojilo všechny uživatele jazyka. Z průzkumu situace vyplývá, že diváci ČT možná ještě hůř než přechylování vnímají nejednotnost uvnitř jednoho pořadu, programu, jedné televize.
Téma přechylování. Vysvětlení pravidel českého jazyka
Zřejmě nikde na světě neprojevují národy takovou starost o cizí vlastní jména jako v posledních letech odpůrci přechylování v Česku. Způsobuje to běžná jazyková operace, jakou provádějí jiné jazyky zcela automaticky. Přechylování ženských příjmení (podle pravidel českého jazyka, tedy s výjimkami) se posunulo z racionální debaty do emocionálního vymáhání něčeho, co se zároveň u (mužských) cizích příjemní porušuje, aniž by se nad tím kdokoli pozastavoval. Porovnejme si úpravu mužských a ženských příjmení a ženských nepřechýlených příjmení nikoli pouze v prvním, ale ve všech 7 pádech.
Není zřejmé, jak se tedy zachovat k mužským jménům, která od 2. pádu přidávají ke slovnímu základu přípony, a mění tak podobu vlastního jména.
Redakce sportu České televize se po OH 2024 v Paříži rozhodla pro těsnější spolupráci s Ústavem pro jazyk český. V době, kdy přibývá nepřechýlených českých příjmení, se dostáváme do paradoxní situace. Od 90. let, kdy se začala více prosazovat nepřechýlená česká příjmení, převážil nad jazykovými důvody respekt k nositelkám takového příjmení, který vytvořil novou disproporci v používání ženských příjmení. A tak stojí na startu cyklistického závodu Ledecky vedle Ledecké, přičemž Češka je ta první.
V září 2024 začala příprava na řešení tématu přechylování. Vyvrcholila pak dvěma společnými semináři redakce sportu ČT a Ústavu pro jazyk český v listopadu 2025 a lednu 2026.
Ústav pro jazyk český popsal čtyři možná řešení:
- Respektovat oficiální podobu příjmení a v nepřechýlené podobě ponechávat jak příjmení cizinek, tak příjmení Češek.
- Přistupovat v češtině k příjmení všech žen, ať už Češek, nebo cizinek, na základě českých gramatických a slovotvorných pravidel a přechylovat podle nich všechna příjmení, která to svým zakončením umožňují.
- Přechylovat pouze příjmení cizinek, příjmení Češek, která jsou oficiálně nepřechýlená, ponechávat v nepřechýlené podobě.
- Přechylovat pouze příjmení Češek, i když jsou oficiálně v nepřechýlené podobě, příjmení cizinek ponechávat v podobě nepřechýlené.
Ve sportovním programu jsme dosud postupovali podle bodu 3: přechylována jsou příjmení cizinek, oficiálně nepřechýlená příjmení Češek se nepřechylují.
- cizinky: vítězí pohled jazykového systému
- Češky: vítězí preference nositelek příjmení
Z hlediska uživatelů jazyka je tento rozpor jasně zdůvodnitelný: užívání příjmení v češtině je důležitější pro Češky než pro cizinky, ale z hlediska jazykového systému je tento rozpor naopak paradoxní: jako důležitější se jeví bezproblémové skloňování příjmení Češek (u nichž převažují příjmení domácího původu) než příjmení cizinek.
Podle ohlasů ÚJČ se zdá, že právě tato nejednotnost vadí velké skupině diváků.
Po shromáždění všech stanovisek a argumentů jsme udělali tento závěr:
Přechylování příjmení všech žen (pokud to zakončení příjmení umožňuje), bez ohledu na to, zda jde o Češky, nebo cizinky
- z hlediska gramatického systému nejvýhodnější
- v komunikaci výhodné pro mluvčího (úspornost vyjadřování, možnost zacházet se všemi příjmeními stejně) i posluchače (jasnost, srozumitelnost)
- nevýhoda: nesoulad mezi oficiální podobou příjmení a formou užitou v komunikaci
Žádné z navržených řešení není ideální, při každém se bude určitá skupina cítit poškozená. Odpůrci přechylování jsou nejhlasitější skupinou, s ohledem na odpor vůči dosavadní praxi.
V anketě Seznam.cz po OH 2024 se většina čtenářů vyslovila pro zachování přechylování.
Z pohledu českého jazykového systému jednoznačně vítězí přechýlené podoby (u cizinek i Češek). Skloňování příjmení umožňuje jeho bezproblémové začlenění do české věty. Nesklonná slova (a jména) v češtině existují (taxi, kupé; Dagmar; příjmení Matějů), avšak tvoří naprostý okraj jazykového systému. Co nevadí na okraji, může v centru jazykového systému působit potíže; přechylování příjmení je výhodné i u Češek, přestože ani z hlediska jazykového systému se nepřechylují všechna příjmení (ani všechna česká): Matějů, Krejčí, Tachecí; Filipi, Jakoubě; Elefteriadu.
Snažíme se sportovkyním i dalším ženám s nepřechýlenou variantou příjmení vysvětlit, že úprava jejich jména není vedena neúctou nebo svévolí, ale snahou udržet srozumitelnost a jazykový systém české věty. Jinak řečeno: stejně jako měníme skloňováním Vaše křestní jméno, potřebujeme občas ve větě vyjádřit Vaše příjmení v jiném než prvním pádě. Stejně tak, jak to dělá mnoho jiných jazyků – a stejně tak, jak ohýbáme mužská příjmení. V případech, kdy ani takové vysvětlení nepomůže, budeme i nadále respektovat výslovné přání nositelky nepřechýleného příjmení.
Součástí debaty byla i slovanská jména (zdvojování „ova“ – „ová“), tradičně nepřechýlená umělecká jména, ohebnost asijských jmen a řešení některých konkrétních, někdy velmi komplikovaných případů.
Pro zájemce přikládáme závěrečný souhrn Ústavu pro jazyk český, který shrnuje problematiku přechylování, základní argumentaci a řešení.