12. 2. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Olympijské vysílání
Hokejisté vstoupí v Miláně do olympijského turnaje a hned zápasem proti největšímu favoritovi Kanadě. Ester Ledecká pojede superobří slalom a rychlobruslařka Martina Sáblíková závod na 5000 metrů. Kvalifikaci snowboardcrossu absolvují Radek Houser a Kryštof Choura. Matyáš Kroupa do finále jízdy v boulích nepostoupil. Druhou kvalifikační jízdu nedokončil a skončil na 28. místě. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Ledecká má možnost vynahradit si zklamání ze snowboardingu. Před osmi lety se v Pchjongčchangu v super-G postarala o zlatou senzaci, o čtyři roky později jí v Pekingu na pátém místě chybělo k bronzu jen 13 setin.

Sáblíková vynechala závod na 3000 m kvůli viróze, a přestože stále není zcela fit, na „pětku“ se chystá. O start na svých šestých Hrách nechce přijít.

Zvláště když je na programu její nejoblíbenější trať, z níž má dvě olympijské zlaté, stříbro a bronz i deset titulů mistryně světa. První dvojice vyrazí na trať v 16:30.

V běhu na lyžích na 10 km bude Kateřina Janatová navazovat na sedmé místo ze skiatlonu, na startu budou i Barbora Havlíčková, Anna Milerská a Anna Marie Jaklová.

Matyáš Kroupa druhou jízdu kvalifikace jízdy v boulích nedokončil
Matyáš Kroupa do finále jízdy v boulích nepostoupil. Druhou část kvalifikace v Livignu nedokončil, se známkou 68,75 za první jízdu obsadil celkové 28. místo. Na finále bylo potřeba o necelých sedm bodů víc.

Devatenáctiletý Kroupa nevyužil ani druhou šanci dostat se do finálové dvacítky. Po úterním 24. místě, kdy přímo postoupilo deset nejlepších, tentokrát vyjel mimo trať a ke druhému skoku se vůbec nedostal.

  • 11:21
    Lyžování Krátké

    Matyáš Kroupa po vypadnutí v kvalifikaci: „Musel jsem pushovat, protože kluci přede mnou zajeli strašně dobré jízdy. Věděl jsem, že potřebuju 75 bodů plus, takže jsem chtěl zajet to nejlepší, co umím. Akorát, bohužel, když člověk jede na hraně, tak právě může přijít nějaká takováhle chybička.“

    Kroupa: Když člověk jede na hraně, může přijít takováhle chybička
  • 10:37
    Lyžování Krátké

    Matyáš Kroupa druhou část kvalifikace jízdy v boulích nezvládl, skončil osmadvacátý a do finále nepostoupil.

    Matyáš Kroupa druhou jízdu kvalifikace jízdy v boulích nedokončil
  • 09:12
    Boby Krátké

    Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč byl diskvalifikován z olympijského závodu. Navzdory zákazu MOV chtěl mít na helmě sportovce zabité ve válce s Ruskem.

