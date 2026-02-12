Hokejisté vstoupí v Miláně do olympijského turnaje a hned zápasem proti největšímu favoritovi Kanadě. Ester Ledecká pojede superobří slalom a rychlobruslařka Martina Sáblíková závod na 5000 metrů. Kvalifikaci snowboardcrossu absolvují Radek Houser a Kryštof Choura. Matyáš Kroupa do finále jízdy v boulích nepostoupil. Druhou kvalifikační jízdu nedokončil a skončil na 28. místě. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚSnowboardcrossaři bojují v kvalifikaci, boulař Kroupa nepostoupil. Ledeckou čeká super-G
Ledecká má možnost vynahradit si zklamání ze snowboardingu. Před osmi lety se v Pchjongčchangu v super-G postarala o zlatou senzaci, o čtyři roky později jí v Pekingu na pátém místě chybělo k bronzu jen 13 setin.
Sáblíková vynechala závod na 3000 m kvůli viróze, a přestože stále není zcela fit, na „pětku“ se chystá. O start na svých šestých Hrách nechce přijít.
Zvláště když je na programu její nejoblíbenější trať, z níž má dvě olympijské zlaté, stříbro a bronz i deset titulů mistryně světa. První dvojice vyrazí na trať v 16:30.
V běhu na lyžích na 10 km bude Kateřina Janatová navazovat na sedmé místo ze skiatlonu, na startu budou i Barbora Havlíčková, Anna Milerská a Anna Marie Jaklová.
Matyáš Kroupa do finále jízdy v boulích nepostoupil. Druhou část kvalifikace v Livignu nedokončil, se známkou 68,75 za první jízdu obsadil celkové 28. místo. Na finále bylo potřeba o necelých sedm bodů víc.
Devatenáctiletý Kroupa nevyužil ani druhou šanci dostat se do finálové dvacítky. Po úterním 24. místě, kdy přímo postoupilo deset nejlepších, tentokrát vyjel mimo trať a ke druhému skoku se vůbec nedostal.
