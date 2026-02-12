Diskvalifikací ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče skončila kontroverze kolem jeho helmy s fotografiemi sportovců zabitých během ruské invaze. Mezinárodní olympijský výbor mu helmu zakázal, navzdory tomu v ní chtěl jít Heraskevyč na start. Ráno před začátkem závodu se jej snažila přesvědčit ke změně postoje i prezidentka MOV Kirsty Coventryová, ale neuspěla. Šéf české olympijské výpravy Martin Doktor k tomu řekl, že na Hry nepatří politická gesta, ať mají sebelepší důvod.
Heraskevyč nepojede, MOV ho kvůli helmě s fotkami zabitých sportovců diskvalifikoval
MOV rozhodnutí odůvodnil tím, že by použití helmy znamenalo porušení pravidla olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření.
„Skeletonista Vladyslav Heraskevyč se nesmí zúčastnit olympijských her 2026 v Miláně a Cortině, protože odmítl dodržovat pokyny MOV týkající se svobody projevu sportovců,“ uvedl Mezinárodní olympijský výbor a dodal, že s lítostí se rozhodl odebrat sportovci i akreditaci. Ukrajinská výprava oznámila, že se odvolá ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu (CAS).
Sedmadvacetiletý Heraskevyč trval na tom, že helmou se speciálním designem chce uctít sportovce padlé ve válce, která trvá od února 2022. V helmě absolvoval skeletonista v Cortině tréninky, pro závody jeho žádost o schválení MOV odmítl. Dovolil mu smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech. Na takový kompromis Heraskevyč nepřistoupil. „Nikdy mě ani nenapadlo, že bych s tou helmou nestartoval. Neporušil jsem žádná pravidla. Ukradli mi můj olympijský okamžik,“ prohlásil.
Coventryová se s Heraskevyčem osobně setkala, aby na poslední chvíli zkusila vyřešit patovou situaci. „Neměla bych tady být, ale myslela jsem si, že je opravdu důležité přijít sem a tváří v tvář si promluvit. Nikdo, zvlášť já, nerozporuje tohle poselství. Je hodně silné. Byla výzva najít řešení pro sportoviště, bohužel se nám ho najít nepodařilo,“ řekla šéfka MOV. Čtvrteční ráno označila za velmi emotivní.
„Původně jsem tady neměla být, ale považovala jsem za důležité sem přijet a promluvit si s ním mezi čtyřma očima,“ řekla. „Rozhodně to není tak, že by někdo včetně mne s tím vzkazem nesouhlasil. Je to působivý vzkaz i vzpomínka. Bylo však potřeba najít řešení, které by bylo podle pravidel. To se nám bohužel nepodařilo,“ dodala.
Heraskevyč již před závodem na tiskové konferenci uvedl, že v helmě „k uctění památky zesnulých“ navzdory zákazu pojede. „Díky jejich oběti tu můžeme závodit jako tým. Nezradím je. Myslím, že si zaslouží být se mnou v závodě,“ řekl sedmadvacetiletý skeletonista. Vysvětlil, že chtěl vzdát hold sportovcům, z nichž někteří byli medailisty z mládežnických olympiád. „Takže patří do olympijské rodiny,“ argumentoval.
Černobílé portréty zobrazují například krasobruslaře Dmytra Šarpara, zabitého ve válce před dvěma lety, nebo biatlonistu Jevhena Malyševa, který zemřel v březnu roku 2022. Zákaz MOV již dříve zkritizovala ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková.
Doktor: Na OH politická gesta nepatří
Šéf českých olympijských výprav Martin Doktor ve vyjádření ČOV řekl, že na Hry nepatří politická gesta, ať mají sebelepší důvod, a sportovci mají jiné možnosti vyjádřit názor než přímo na sportovišti. Z čistě lidského hlediska vyjádřil nicméně pro závodníkův postoj pochopení.
„Z lidského pohledu ukrajinského závodníka chápu, ruská agrese na Ukrajině je neakceptovatelná. Ale jelikož řeším tyto věci prakticky – to znamená, že jsem nechával například schvalovat design na helmy hokejistů –, vím, že pravidla jsou striktní. A také vím, že to má svůj důvod. Na olympijské hry nepatří politická gesta, ať mají sebelepší důvod. Na tom je celá olympiáda založená. Pokud toto pravidlo opustíme, nedopadne to dobře,“ reagoval Doktor, jenž je šéfem výprav a sportovním ředitelem Českého olympijského výboru.
Podle daného pravidla Olympijské charty se sportovci, kteří se na jeho podobě podíleli, nepatří politická, rasová a podobná gesta na sportoviště, do olympijské vesnice a na stupně vítězů. Tento fakt připomněl i Doktor. „Sportovci mají spoustu jiných možností, jak vyjádřit své názory, než přímo na sportovišti. V tom jim nikdo nebrání,“ dodal.
Heraskeyvč na sebe upoutal pozornost už před čtyřmi lety během olympijského závodu v Pekingu, kdy ukázal do kamery papír s nápisem „Ne válce na Ukrajině“. Teoreticky mu za to v předvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, MOV ho ale netrestal.
Vybraní neutrální sportovci z Ruska mohou na olympijských hrách v Itálii startovat. Mezi skeletonisty nejsou.
Podle Kyjeva si MOV diskvalifikací Heraskevyče pokazil pověst
MOV svým rozhodnutím o diskvalifikaci ukrajinského sportovce poškodil svoji vlastní pověst, zareagoval šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Heraskevyčovi za jeho postoj poděkoval prezident Volodymyr Zelenskyj a postavili se za něj další ukrajinští představitelé a instituce i lotyšský prezident.
Zelenskyj poděkoval Heraskevyčovi za jeho postoj, připomínající světu, jakou cenu platí Ukrajina za to, že čtyři roky vzdoruje ruským vojskům. „Tato pravda nemůže být nevhodná, nemístná ani ji nelze označovat za ‚politickou akci na sportovní soutěži‘. Je to připomínka celému světu toho, co je současné Rusko,“ uvedl Zelenskyj a zdůraznil, že historickým posláním olympijského hnutí bylo zasazovat se o mír a život.
„Příští generace si to zapamatují jako okamžik hanby,“ napsal Sybiha na sociální síti X o diskvalifikaci krajana. MOV kritizoval také za to, že „systematicky selhává“ tváří v tvář Rusku coby „největšímu zneužívateli mezinárodního sportu a olympijské charty“ a zemi, která „zahájila tři invaze během klidu zbraní při olympijských hrách, zavedla státem financovaný dopingový program, zabila 650 ukrajinských sportovců a trenérů a poškodila na 800 sportovišť na Ukrajině“. Zakázat by se měli Rusové, ne připomínka jejich obětí, které Vladyslav Heraskevyč nezradil, dodal ministr.
„Když se sportovec postaví za pravdu, čest a památku – to je už vítězství. Vítězství pro Vladyslava,“ uvedl ukrajinský olympijský výbor v reakci na diskvalifikaci sportovce, za kterým podle organizace stála, stojí a bude stát celá Ukrajina. „Památka našich hrdinů je cennější než jakékoli medaile a pravidla. (…) Paměť nelze diskvalifikovat!“ poznamenal předseda výboru Vadym Hutcajt.
Ministr sportu Matvij Bidnyj označil diskvalifikaci sportovce za chybu, kterou se Ukrajina bude snažit napravit. „Důstojnost se nediskvalifikuje! Paměť není násilí! Hlas Ukrajiny musí být slyšet! Cena svobody musí být respektována!“ napsal na sociální síti fotbalový klub Šachtar Doněck. „Diskvalifikací Heraskevyče MOV prostě udělal chybu,“ usoudil lotyšský prezident Edgars Rinkévič.
Ukrajinský parlament v dříve přijaté rezoluci odsoudil rozhodnutí MOV zakázat sportovci zúčastnit se závodu v přilbě s vyobrazením obětí ruské agrese jako nespravedlivost a faktický projev podpory ruskému agresorovi.