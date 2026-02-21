Tereza Voborníková je nečekanou olympijskou medailistkou. Česká biatlonistka doběhla v předposlední den Her třetí v hromadném závodě. Šesté zlato z těchto Her získal na klasické padesátce Johannes Klaebo. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚSenzace na konec olympiády. Voborníková získala bronz v hromadném závodě
Tereza Voborníková udělala na střelnici pouze jednu chybu, z poslední zastávky na střelnici dokonce vybíhala jako první. Až v závěru se před ni dostaly dvě Francouzky – Michelonová a Simonová. Česká biatlonistka nečekaně pro českou výpravu získala pátou medaili, olympijský bronz.
„Je to naprosto neuvěřitelné. Všem děkuji. Měla jsem v hlavě, že si to nemůžu nechat vzít. Když jsem odjížděla ze střelnice jako první, tak jsem tomu vůbec nevěřila,“ líčila Voborníková v rozhovoru pro ČT.
„Když jsem přijela na poslední střelbu, tak jsem nemohla ani pořádně vystřelit a snažila jsem se rány strašně pilovat. Furt jsem si v hlavě říkala, nenech si tu šanci vzít, musíš to zvládnout. Když jsem odjížděla první, tak jsem tomu vůbec nevěřila a musela jsem se pořád ohlížet,“ řekla Voborníková.
Ve finiši ztratila na Simonovou 0,8 sekundy, od vítězné Michelonové ji dělilo přes sedm sekund. Voborníková přitom nezahájila závod dobře. Na první položce minula hned první terč a vrátila se na trať po trestném kole na 26. místě. Díky pomalejšímu tempu závodu ale manko stáhla a po bezchybné druhé „ležce“ si polepšila na 13. příčku.
Další posun udělala po první střelbě vestoje. Byla stoprocentní a poskočila na šesté místo. Při závěrečné položce využila chyb soupeřek, sama znovu trefila všech pět terčů a do posledního běžeckého kola vyrážela v čele. Přestože se jí podařilo utéct Švédce Anně Magnussonové, později se na ni dotáhly francouzské biatlonistky. Michelonová předstihla Voborníkovou ještě před příjezdem na stadion, Simonová se před českou závodnici dostala v závěrečném kopci vedle střelnice a drobný náskok udržela.
Voborníková získala pro českou biatlonovou výpravu první a zároveň poslední medaili z letošních Her. Ukončila osmileté čekání biatlonistů na olympijský cenný kov. Naposledy v roce 2018 v Pchjongčchangu vybojovali Veronika Vítková bronz a Michal Krčmář stříbro ve sprintu.
Klaebo znovu zlatý
Šestá medaile na těchto Hrách a jedenáctá celkově. Johannes Klaebo završil svůj letošní olympijský účet vítězstvím na klasické padesátce. Klaebo celý závod dirigoval se svými krajany Martinem Nyengetem a Emilem Iversenem, kteří získali zbývající dvě medaile.
Na jednadvacátém místě dokončil závod Matyáš Bauer, osmadvacátý finišoval Mike Ophoff. Michal Novák v průběhu padesátky kvůli žaludečním problémům odstoupil. „Bylo to složité a nemám moc slov k tomu, jak to bylo náročné. Jelo se rychle od začátku. S 21. místem jsem spokojený, řešili jsme ráno, jestli vůbec budu startovat,“ svěřil se Bauer v rozhovoru pro ČT.
Nováka zastavily problémy s břichem. „Nevím přesně, co to bylo. Je možné, že to bylo nějakého svalového původu. Nicméně v tom závodě jsem nemohl vůbec správně dýchat. Prostě jsem měl potíže se hnout, jakmile jsme šli do tempa, do té intenzity. Už ve druhém kole jsem si říkal, jestli tohle má vůbec smysl, v podstatě jsem už nezávodil,“ uvedl.
Paulus si vyzkoušel čtvrtfinále
Daniel Paulus vypadl v hustém sněžení v Livignu ve čtvrtfinále, ve své jízdě obsadil poslední, čtvrté místo. Při své premiéře po pěti kruhy skončil jednatřicetiletý lyžař na šestnácté pozici.
Paulus začal 27. časem v dopolední kvalifikaci, která sloužila pouze k rozřazení 31 závodníků do osmifinálových rozjížděk. V úvodní vyřazovací jízdě bývalý český reprezentant ve sjezdovém lyžování nabral ztrátu na startu, a i když se poté na soupeře dotáhl, skončil čtvrtý. Několik desítek sekund po jízdě ale byli diskvalifikováni jeho přemožitelé Erik Mobärg ze Švédska za nesprávné projetí trasy hned v první zatáčce a Jared Schmidt z Kanady za jeho vytlačení. Paulus díky tomu postoupil spolu se Švýcarem Alexem Fivou do čtvrtfinále.
„V osmifinále byla start tragédie, pak slušná jízda, bylo to strašné rodeo. Já o tom (diskvalifikaci soupeřů) původně vůbec nevěděl, pak to byla euforie a adrenalin. Což mi pomohlo do startu druhé jízdy, kde to byl solidní výkon a krásný souboj s Alexem Fivou. Takže hezký skikros, moc jsem si to užil,“ řekl České televizi Paulus.
Soutěž smíšených týmů v akrobatických skocích na lyžích vyhráli opět Američané. Kaila Kuhnová, Connor Curran a Christopher Lillis zvítězili před Švýcary a Číňany, kteří superfinále nezvládli a oba muži po doskoku skončili v kotrmelcích. Manželé Wang Sin-ti a Sü Meng-tchao tak po triumfu v individuálních soutěžích získali jen bronz.
Američané dokázali vyhrát čtvrtou velkou soutěž za sebou. Obhájili prvenství z Her v Pekingu a titul mají i z posledních dvou světových šampionátů. Kuhnová byla po svém finálovém skoku druhá za Sü Meng-tchao, ale zatímco její krajané své skoky zvládli, Wang Sin-ti a bronzový z pátečního závodu Li Tchien-ma nečekaně spadli.
Smíšenou štafetu skialpinistů při premiéře na olympijských hrách vyhráli v Bormiu dvojnásobní mistři světa Emily Harropová a Thibault Anselmet z Francie. Stříbro získala vítězka čtvrtečního sprintu Marianne Fattonová s Jonem Kistlerem ze Švýcarska a dominanci evropských dvojic potvrdili třetí Španělé Ana Alonsová s Oriolem Cardonou, vítězem prvního mužského sprintu.
