Tereza Voborníková získala na závěr olympijských her senzační bronzovou medaili v závodu s hromadným startem. Sama přitom po chybě na první položce nevěděla, jestli se vůbec zvládne probojovat do nejlepší desítky. Bronz je pro ni neuvěřitelným výsledkem. V rozhovoru pro ČT poděkovala všem, kteří jí k němu pomohli.
EXKLUZIVNĚJe to neuvěřitelné, co se povedlo, radovala se bronzová Voborníková
„Nemůžu tomu uvěřit. Pro mě je to naprosto neuvěřitelné, co se teď povedlo. Děkuju moc všem, co mi na cestě pomohli a pomáhají. Je to naprosto skvělé,“ radovala se Voborníková pár minut poté, co si za dvojicí Francouzek Michelonová, Simonová doběhla pro olympijský bronz.
„Po té první netrefené ráně jsem si říkala, že na nějaký hezký výsledek do desítky bych potřebovala nulu a že uvidíme, jak to půjde. Běželo se mi docela dobře. Dneska se to moc netrhalo, takže jsme vždy společně dojížděly nějakou skupinku,“ uvedla k průběhu závodu, během něhož udělala na střelnici jedinou chybu.
„Když jsem přijela na poslední střelbu, tak jsem nemohla ani pořádně vystřelit a snažila jsem se rány strašně pilovat. Furt jsem si v hlavě říkala, nenech si tu šanci vzít, musíš to zvládnout. Když jsem odjížděla první, tak jsem tomu vůbec nevěřila a musela jsem se pořád ohlížet,“ řekla Voborníková.
Také se bála, že se v posledním kole propadne až na pozice mimo medaile. Nicméně nakonec na lyžích předvedla dobrý výkon a vybojovala bronz. „Je to neuvěřitelné, že jsem dojela třetí. Strašně bych si přála, aby tady byli mamka s taťkou, ale ti přijeli na jiné závody. Věřím, že to doma oslavíme a že mají stejnou radost jako já,“ dodala.
Výsledku nemohla uvěřit ani s cenným kovem na krku po slavnostním ceremoniálu. „Medaile je opravdu krásná. Poputuje k tátovi do ložnice, který má na poličkách sbírky mých medailí a ocenění. On z ní bude nejšťastnější,“ prozradila další osud olympijského bronzu.
„Po závodě mužů jsem šla gratulovat Bimbovi (Michalu Krčmářovi) a on mi přál štěstí do závodu. Také mi řekl, že všichni už jsou unavení a je to jen o hlavě. Vzpomněla jsem si na to před poslední položkou. A doufám, že to nevezme ve zlém, ale říkala jsem si, že nesmím zopakovat to co on. A jsem šťastná, že se to povedlo,“ připomněla i výkon Michala Krčmáře, který v závodě s hromadným startem mužů na poslední položce čtyřikrát chyboval.
Hrozně důležité pro český biatlon
Úspěch Voborníkové hodnotil také Ondřej Rybář. „Dala tomu tak úžasnou tečku, že ukázala, že biatlon jde dobrou cestou. Klobouk dolů. Slzy se tam trochu derou,“ usmál se šéftrenér Rybář. „Není k tomu co víc dodat, všichni jsme nadšení,“ doplnil.
„Je to další jméno s olympijskou medailí. Ukazuje to, že český biatlon má sílu a není o jednom člověku. Za to jsme moc rádi,“ doplnil dlouholetý lodivod domácího biatlonu. „Pokud je sport tak populární, tak všichni chtějí vidět úspěchy a budoucnost. Ale ta konkurence je obrovská, záleží na detailech. To je takových faktorů...,“ vypočítával.
„Je to tenký led úspěchu, nebo neúspěchu. V tom je ten sport krásný. Od začátku olympiády řešíme problémy zdravotní, až na konci je ten sport takový, jaký si všichni přejeme,“ těšilo jej v areálu v severoitalském středisku Anterselva.
Zamyslel se také nad tím, co bronz Voborníkové znamená pro budoucnost českého biatlonu. „Mladí lidé sami nepřijdou, pro ně to je hrozně těžká cesta dostat se na vrchol. To nikdo nevidí a všichni vidí jen to, co se nepovede. Biatlon určitě ještě neřekl poslední slovo a budeme dělat všechno pro to, aby zůstal tam, kde je,“ slíbil všem biatlonovým příznivcům.