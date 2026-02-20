Dvojnásobného olympijského medailistu rychlobruslaře Metoděje Jílka čeká v sobotu v Miláně poslední start. Představí se v závodu s hromadným startem. Běžci na lyžích absolvují v Teseru padesátikilometrový maraton a program v Anterselvě uzavřou biatlonistky. V předposlední den Her pořadatelé rozdají deset medailových sad.
Co neminout v sobotu: Jílek a Voborníková se představí v závodech s hromadným startem
Jílkovi se daří na dlouhých tratích, kde si může zvolit své tempo, ale v současné sezoně dokázal, že se orientuje i v „balíku“ soupeřů a Světový pohár při generálce v Inzellu dokonce vyhrál.
Závod s hromadným startem, kde se jede 16 kol na závěr rychlobruslařského programu, je mimořádně náročný po fyzické stránce, protože během dvou hodin jeho aktéři v rámci semifinále a finále ujedou celkem téměř 13 kilometrů.
„Jsem na to zvyklý z kolečkových závodů. Myslím, že mi to bude prospívat, jelikož jsem takový vytrvalec. Ti, kteří jsou spíš sprintově založení, to budou mít horší. Pro mě to bude spíš výhoda. Pokud se tedy dostanu ze semifinále,“ uvedl Jílek, který je pětinásobným juniorským mistrem světa v in-line bruslení.
V hledišti to bude napínavé, protože italský favorit Andrea Giovannini je v této disciplíně mistrem světa. Jílek před rokem na MS v Hamaru obsadil desáté místo, ale od té doby i v této disciplíně zaznamenal výrazný pokrok.
Skvělých konkurentů bude mít v sobotu hodně, počínaje Nizozemcem Jorritem Bergsmou, který ve 40 letech v hromadných startech ovládl Světový pohár a v Miláně na „desítce“ vybojoval bronzovou medaili. Zlato z Pekingu obhajuje Belgičan Bart Swings, ale jeden závod v této sezoně vyhrál i Američan Jordan Stolz, který má už tři medaile z kratších tratí.
Norský král běhu na lyžích Johannes Hösflot Klaebo je s pěti zlatými už teď nejúspěšnějším účastníkem Her, a to ještě není konec. Na nejdelší trati je úřadujícím mistrem světa a patří k favoritům, i když loni v Trondheimu se běželo volnou technikou a v Teseru to bude klasika.
V generálce ve švýcarském Gomsu Klaebo vyhrál klasickou dvacítku s hromadným startem a i dalších šest míst tam obsadili jeho krajané. Na start by se měli postavit i čtyři Češi – Michal Novák, Matyáš Bauer, Jiří Tuž a Mike Ophoff.
Tereza Voborníková je poslední, kdo může vylepšit skromnou bilanci českého biatlonu v Anterselvě. V závěrečném závodě s hromadným startem mohou Francouzky svou bohatou sbírku ještě rozšířit. Hlavním trumfem je Lou Jeanmonnotová, která vede klasifikaci Světového poháru a z Her už si odveze minimálně čtyři medaile.
První české představení čeká v sobotu Daniela Pauluse v kvalifikaci skikrosařů. Před rokem na Světovém poháru v Kanadě překvapil osmým místem, v této sezoně se ve vyřazovacím pavouku tak daleko ještě nedostal.
Obhájcem zlata a úřadujícím mistrem světa je Švýcar Ryan Regez, ale letos se mu zatím tolik nedaří a největší úspěchy v této kontaktní lyžařské disciplíně sklízí Kanaďan Reece Howden.
V ledovém korytě budou korunovány vítězné posádky ženských dvojbobů a mužských čtyřbobů a skialpinismus při své premiéře na Hrách nabídne závod smíšených dvojic. O curlingové zlato v kategorii mužů budou hrát Kanada a Británie, v základní skupině vyhráli Kanaďané 9:5. Vrcholem večera bude zápas v ledním hokeji o bronz.
