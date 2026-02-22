Program zimní olympiády pomalu končí. Poslední lyžařskou medaili získala na klasické padesátce Ebba Anderssonová, která dala zapomenout na fiasko ze štafety. Sandra Schützová doběhla devatenáctá. Ve finále curlingového turnaje vyhrály Švédky, které porazily Švýcarky 6:5. Nedělním vrcholem bude hokejkové finále mezi Kanadou a USA a poté závěrečný ceremoniál. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Ebba Anderssonová odjela v raných fázích závodu s Norkou Heidi Wengovou. Švédsko-norská dvojice spolupracovala do té doby, než Anderssonová tři kola před cílem nechala svou soupeřku za sebou. V cíli klasického závodu měla lyžařka, která svým pádem připravila švédskou štafetu o pravděpodobné zlato, na Wengovou náskok více než dvou minut.
Za nimi se bojovalo o bronz. Do pětičlenné skupiny, která jela se šestminutovým mankem, se v posledním se sedmi okruhů senzačně dostala Polka Eliza Ruckaová-Michaleková, která na trati smazala dvouminutovou ztrátu. V závěru ale svým sokyním již nestačila. Poslední medaili získala Švýcarka Nadja Kälinová.
Číňanka Ku Aj-ling potvrdila zlatem v U-rampě pozici nejúspěšnější freestyle lyžařky olympijské historie. V Livignu získala již šestou medaili z Her, bilance dvaadvacetileté rodačky z USA činí po dnešku tři zlata a tři stříbra. Na těchto OH obhájila Ku-Aj-ling v závěrečné disciplíně triumf z Pekingu a navázala na dvě stříbra ze slopestylu a Big Airu, které během dvou týdnů v Itálii vybojovala.
Finále přitom čínská hvězda začala pádem. Ve druhé jízdě ale předvedla svou dominanci a se známkou 94,00 bodu se dostala z osmého místa do čela. Při loučení se Snow Parkem v Livignu se Ku Aj-ling v závěru ještě zlepšila o 75 setin a pozlatila své další představení mezi akrobatickými lyžařkami. Ze šesti olympijských startů má stejný počet cenných kovů.
Lochner udržel náskok a slaví zlatý double
Německý pilot Johannes Lochner vyhrál závod čtyřbobů a po triumfu ve dvojbobech získal na hrách v Itálii druhé zlato. Za ním se na pódiu seřadili jeho krajan Francesco Friedrich a Švýcar Michael Vogt. Pětatřicetiletý Lochner vyhrál s náskokem 57 setin sekundy před Friedrichem a s kariérou se rozloučil ziskem čtvrté olympijské medaile. Na Hrách v Pekingu před čtyřmi lety byl dvakrát druhý.
Friedrich naopak nenavázal na doubly z Her v Pekingu a Pchjongčchangu. Se šesti olympijskými medailemi se však stal nejúspěšnějším pilotem historie. V historickém pořadí se odpoutal od krajana Andrého Langeho, jenž má čtyři zlata a stříbro.
Napínavé finále ženského curlingu ovládly po rozhodujícím desátém endu 6:5 Švédky se skipařkou Annou Hasselborgovou, která tak navázala na krajanku Anette Norbergovou a jako druhá žena historie vyhrála v této roli dvě olympijská zlata. Pro švédský ženský curling to bylo celkově již čtvrté zlato pod pěti kruhy. Švýcarky se naopak opět musely spokojit se stříbrem, stejně jako v Salt Lake City 2002 a Turíně 2006.