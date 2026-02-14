Milán Cortina 2026

ŽIVĚBraathen vystřihl skvělý obří slalom. Pojede se také biatlon, běžecká štafeta nebo skeleton


14. 2. 2026Aktualizovánopřed 38 mminutami|Zdroj: ČT sport
Nahrávám video
Olympijské vysílání
Zdroj: ČT sport

Sobotní olypijský program začal obřím slalomem, po jehož 1. kole vede s téměř vteřinový náskokem Lucas Braathen. Později se představí štafeta lyžařek v čele s Kateřinou Janatovou, v akci budou také biatlonistky, skokan na lyžích Roman Koudelka nebo skeletonistka Anna Fenstädtová. Své utkání s britským výběrem odehrají čeští curleři. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.

Obří slalom vede po 1. kole s téměř sekundovým náskokem Lucas Pinheiro Braathen a útočí na první brazilskou medaili ze zimních olympijských her. Obhájce zlata Marco Odermatt ztrácí na norského rodáka na druhém místě 95 setin.

Marek Müller při své olympijské premiéře dokončil první kolo s odstupem osmi sekund za lídrem. V cíli mu patřilo místo za elitní třicítkou, která pojede druhé kolo se startem ve 13:30 v obráceném pořadí. Druhá jízda nicméně na OH čeká všechny lyžaře, kteří dokončí první kolo.

Pětadvacetiletý Pinheiro Braathen stanovil nejrychlejší čas úvodního kola hned s číslem jedna. Zaskočil tím soupeře, kteří se mu s výjimkou favorita Odermatta nedokázali přiblížit víc než na rozdíl sekundy. Rodák z Osla v této sezoně Světového poháru obří slalom nevyhrál, ale v posledních třech před hrami byl druhý.

Nahrávám video
Excelentní jízda Lucase Pinheira Braathena v 1. kole obřího slalomu
Zdroj: ČT sport
On-line přenos

Právě se děje na OH

  • 11:29
    Lyžování Krátké

    Marek Müller při své olympijské premiéře dokončil první kolo obřího slalomu na 39. místě s odstupem 7,98 sekundy za lídrem Lucasem Pinheirem Braathenem. Druhé kolo je na programu od 13:30 na ČT sport Plus.

  • 11:07
    Lyžování Krátké

    Lucas Pinheiro Braathen útočí na první brazilskou medaili ze zimní olympiády. Po odjetí nejlepších třiceti závodníků v prvním kole obřího slalomu v Borminu vede před Marcem Odermattem o téměř sekundu, třetí Loic Meillard ztrácí sekundu a půl.

    Nahrávám video
    Excelentní jízda Lucase Pinheira Braathena v 1. kole obřího slalomu
    Zdroj: ČT sport
  • 10:47
    Krasobruslení Krátké

    Ilia Malinin o nepovedené volné jízdě: „Bylo to skoro, jako bych už ani nevěděl, kde v programu jsem. Normálně mám víc času a lepší představu o tom, jak se věci vyvíjejí. Ale tentokrát uběhlo všechno tak rychle. Neměl jsem čas nic měnit ani upravovat svou rutinu. Najednou to, čeho se držíte, zmizí.“

    Nahrávám video
    Selhání hlavního favorita Ilii Malinina ve volné jízdě
    Zdroj: ČT sport
Zobrazit další příspěvky

Přečtěte si také

Co neminout v sobotu: Fernstädtová pokračuje ve skeletonu, biatlonistky jedou sprint

13. 2. 2026

Co neminout v sobotu: Fernstädtová pokračuje ve skeletonu, biatlonistky jedou sprint
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.