Sobotní olypijský program začal obřím slalomem, po jehož 1. kole vede s téměř vteřinový náskokem Lucas Braathen. Později se představí štafeta lyžařek v čele s Kateřinou Janatovou, v akci budou také biatlonistky, skokan na lyžích Roman Koudelka nebo skeletonistka Anna Fenstädtová. Své utkání s britským výběrem odehrají čeští curleři. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
ŽIVĚBraathen vystřihl skvělý obří slalom. Pojede se také biatlon, běžecká štafeta nebo skeleton
Obří slalom vede po 1. kole s téměř sekundovým náskokem Lucas Pinheiro Braathen a útočí na první brazilskou medaili ze zimních olympijských her. Obhájce zlata Marco Odermatt ztrácí na norského rodáka na druhém místě 95 setin.
Marek Müller při své olympijské premiéře dokončil první kolo s odstupem osmi sekund za lídrem. V cíli mu patřilo místo za elitní třicítkou, která pojede druhé kolo se startem ve 13:30 v obráceném pořadí. Druhá jízda nicméně na OH čeká všechny lyžaře, kteří dokončí první kolo.
Pětadvacetiletý Pinheiro Braathen stanovil nejrychlejší čas úvodního kola hned s číslem jedna. Zaskočil tím soupeře, kteří se mu s výjimkou favorita Odermatta nedokázali přiblížit víc než na rozdíl sekundy. Rodák z Osla v této sezoně Světového poháru obří slalom nevyhrál, ale v posledních třech před hrami byl druhý.
