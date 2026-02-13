Co neminout v sobotu: Fernstädtová pokračuje ve skeletonu, biatlonistky jedou sprint

Mužským obřím slalomem odstartuje sobotní olympijský program. Anna Fernstädtová se ve druhé polovině závodu skeletonistek pokusí vylepšit průběžné jedenácté místo a Roman Koudelka se představí na velkém můstku. České zastoupení bude mít i běžecká štafeta žen a sprint biatlonistek, curleři nastoupí proti favorizovanému britskému týmu. Přímé přenosy sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Lídr Světového poháru v alpském lyžování Švýcar Marco Odermatt zatím v Bormiu vybojoval „jen“ stříbro a bronz, ale právě obří slalom je jeho nejoblíbenější disciplínou. V ní triumfoval už před čtyřmi lety v Pekingu a v této sezoně má zaděláno na pátý malý křišťálový glóbus v řadě.
Šance Švýcarů na čtvrté zlato zvyšuje Loic Meillard, který už vyhrál v této sezoně dva obří slalomy. Jejich největším soupeřem je Lucas Pinheiro Braathen, norský slalomář, který od roku 2024 reprezentuje Brazílii a může pro tuto jihoamerickou zemi získat první medaili na zimních hrách v historii.
Na start se postaví i jednadvacetiletý Marek Müller, který ale zatím sbírá v Evropském poháru FIS body spíše ve slalomu. Jan Zabystřan dává přednost rychlostním disciplínám a v Bormiu už skončil.
Skeletonistka Anna Fernstädtová je při svém třetím olympijském startu po dvou ze čtyř jízd jedenáctá se ztrátou 1,28 sekundy na vedoucí Rakušanku Janine Flockovou, jejímž největším úspěchem je zatím stříbro z mistrovství světa v roce 2016.
V sobotu lze očekávat útok ze třetí pozice od Němky Jacqueline Pfeiferové, která ve druhé jízdě vylepšila rekord dráhy na 57,18 s a ztrácí jen 13 setin.
První štafetový závod v běžecké stopě absolvují ženy a bylo by velkým překvapením, kdyby nevyhrály Švédky, které už vybojovaly sedm z devíti dosavadních medailí. Frida Karlssonová bude usilovat už o třetí zlato a vzhledem k tomu, že je i mistryní světa na padesátce, nemusí být její poslední.
Na trať 4 x 7,5 km se ve 12:00 mezi osmnáctkou štafet vydá i česká čtveřice pravděpodobně ve složení Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Milerská, Kateřina Janatová. První dva úseky se poběží klasicky, další dva volnou technikou. Loni na mistrovství světa v Trondheimu obsadily Češky osmé místo. Vyhrály Švédky, když Jonna Sundlingová na posledním úseku zlikvidovala ztrátu 37 sekund na Norsko.
Do odpoledního sprintu biatlonistek zasáhne po vynechaném vytrvalostním závodě i česká jednička posledních let Markéta Davidová. Jejím nejlepším výsledkem v této sezoně je 13. místo ve francouzském Annecy. Tereza Voborníková tam byla ještě o jednu příčku lepší. Středečním 11. místem si o start řekla Tereza Vinklárková, která původně přijela do Itálie jen jako náhradnice.
Hodnocení sprintu vládne stejně jako celému Světovém poháru Francouzka Lou Jeanmonnotová, ale v posledních třech závodech před Hrami se na nejvyšším stupni ve sprintu střídaly švédské sestry Hanna a Elvira Öbergovy. Výsledky budou určující pro časové odstupy v nedělním stíhacím závodě, do nějž postoupí 60 biatlonistek.
Soupeřem českých curlerů ve čtvrtém kole budou Britové, kteří pod vlajkou Skotska vyhráli loňský světový šampionát, přestože je Češi v základní skupině tehdy nečekaně porazili. Jejich skip Bruce Mouat si chce vynahradit zklamání z mixu, kde největší favorité obsadili až čtvrté místo.
Slovinský skokan Domen Prevc je na velkém můstku největším favoritem. Mistr světa a lídr Světového poháru po zklamání na středním můstku, kde na něj zbylo jen šesté místo, potvrdil své kvality, když přispěl ke zlatu ve smíšeném týmu. I když i tam skákal lépe jeho krajan Anže Lanišek.
Slovinským skokanům mohou zkřížit plány hlavně Japonci v čele s Rjojuem Kobajašim, obhajujícím stříbro z Pekingu, a Renem Nikaidem, který už tady získal bronz. Naopak Rakušanům se v Predazzu vůbec nedaří, nejlepší na středním můstku byl na sedmém místě Stefan Embacher a smíšený tým skončil až pátý.
Jediný český zástupce Roman Koudelka se pokusí protlačit do třicítky, která postoupí do druhého kola. Při premiéře na jeho pátých hrách se to nepovedlo, skončil čtyřicátý. Nejlepším výsledkem v této sezoně je pro něj 17. místo ze Sappora.