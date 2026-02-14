Curling bývá nazýván sportem gentlemanů, i přesto v něm mohou nastat vyhrocené situace – jako v zápase na olympijských hrách v Cortině mezi Kanadou a Švédskem. Tým skipa Brada Jacobse zvítězil nakonec 8:6. Poražený celek Niklase Edina však během utkání nařkl Kanaďany, že se v rozporu s pravidly dvakrát dotýkali kamene.
Dotkli se znovu kamene a podváděli? Curlingové utkání ovládly obvinění i hádky
Poprvé k situaci došlo v přestávce mezi druhým a třetím endem, kdy si začal švédský skip u rozhodčích stěžovat, že po puštění kamene na něj soupeři znovu sahají, a žádal funkcionáře o vyšší dohled, aby se incident neopakoval. Nepříjemný moment vedl k rozmíšce mezi hráči, načež stejným obviněním reagovali i Kanaďané.
Napětí pokračovalo a k další výměně názorů došlo po předposledním endu, kdy Švédi zapsali dva body a snížili na 6:7. Oskar Eriksson znovu vznesl obvinění vůči kanadské straně a tentokrát konkrétnímu hráči Marcu Kennedymu, že po zápase mu ukáže záznam daného momentu. Kanaďan reagoval ostře a vulgárně.
V závěrečném desátém endu si zlatý tým z Her v Soči odnesl bod a zapsal na turnaji třetí vítězství. Obhájci triumfu z Pekingu naproti tomu neuspěli ani v dalším zápase a jsou spolu s českým týmem na konci průběžného pořadí.
Podle WCF k porušení nedošlo
Ke kontroverzním momentům se vraceli hráči i po utkání. „Je to dobré. Je to sport. Jsou to olympijské hry. Oba týmy se snaží vyhrát. Oskar mě obvinil z podvádění a to se mi nelíbilo. Curlingu se věnuji profesionálně 25 let,“ uvedl Kennedy s tím, že Erikssona jako hráče si vždy vážil, ale podobná nařčení nebere na lehkou váhu.
Světová curlingová federace (WCF) reagovala na celý incident prohlášením, že situaci řešili umístěním rozhodčích na tzv. hog line (bodě, kdy musí curleři kámen pustit) po prvních protestech, aby sledovali správnost hodů během tří endů. „Během pozorování nedošlo k porušení hog line nebo opětovným dotykům kamene,“ uvedla.
Problém s hog line na Hrách mají vyřešit zavedené elektronické rukojeti, které blikají červeně, pokud hráči kámen drží ještě za vymezeným územím. Dotykový senzor v tom případě reaguje na magnetický proužek zabudovaný v ledu. Při správném puštění září zeleně.
Eriksson později upřesnil, že si nestěžoval na dotyk s rukojetí, ale kamene jako takového. „Očividně to nebylo červené světlo, ale někteří hráči podle nás sahali na kámen a to není povoleno. Řekli jsme to rozhodčím a oficiálním zástupcům,“ popsal.
Rukojeť podle něj tedy správně soupeř pustil, ale následně se kamene ještě dotýkal. „Protože si mysleli, že dvojitý dotyk na jakékoli části kamene je OK. Ale pak zjistili, že je to špatně. Můžete se dotknout pouze elektronické části na rukojeti,“ přidal.
Švédi upozorňují na problém
„Je smutné to vidět ve sportu, který je hodně o sportovním chování a kde jsme všichni super dobří přátelé. Známe se dvacet let. Stalo se to mnohokrát předtím, je smutné, že dochází k vášnivým diskuzím na ledě místo hraní curlingu,“ uvedl po utkání skip Edin, který litoval vyhrocené atmosféry.
Situaci podle něj rozhodčí nesprávně kvalifikovali. „Stalo se to na mnoha mistrovstvích předtím, ale je překvapující, že se to po tolika letech stále děje a rozhodčí s tím nic nedělají,“ popisoval švédský reprezentant.
WCF dále v širším prohlášení upřesnila, že není při utkáních možno používat videozáznam k přezkoumání situace a rozhodnutí daná během hry jsou konečná. K nepovoleným dotykům dodala: „Během pohybu vpřed není dovoleno dotýkat se žuly kamene. Toto povede k odstranění kamene ze hry.“
Po kontroverzním utkání také upravila působnost dvou rozhodčích pohybujících se mezi čtyřmi dráhami a dala varování kanadské straně za nevhodný jazyk během zápasu. Další podobné chování by mohlo vést k sankcím a k pozastavení činnosti.