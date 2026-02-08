S její neúčastí v medailovém rozstřelu paralelního obřího slalomu nikdo nepočítal, přesto zimní obojživelnice Ester Ledecká skončila po chybě už v olympijském čtvrtfinále. Česká královna letos na snowboardu odjela pouze jeden závod Světového poháru a smůlu si bohužel vybrala v ten nejméně očekávaný okamžik. Třicetiletá reprezentantka svoje zklamání po závodech neskrývala a přiznala, že se do dalších Her musí lépe naučit pracovat s tlakem, kterému od všech čelila.
Ledecká: Mrzí mě to. Budu se na ten tlak muset připravit ještě líp
Trojnásobná olympijská šampionka Ledecká závodí na prkně jen sporadicky, ale zdála se být takřka neporazitelná. Je úřadující mistryní světa, vyhrála i svůj jediný závod v této sezoně Světového poháru. Na velké akci naposledy nepostoupila do semifinále na mistrovství světa 2015 v Kreischbergu. Od té doby získala dvě olympijská zlata, dva světové tituly a dvě stříbra z MS.
Právě její účast do Livigna přilákala spoustu českých fanoušků, prezidenta Petra Pavla i vrcholné funkcionáře Českého olympijského výboru. Očekávání, s nímž se musela Ledecká vyrovnávat, bylo mimořádné. „Je to sport a spousta lidí si to neuvědomuje. Tlak je obrovský, je výrazně větší od médií, výrazně větší od veřejnosti. Před závodem mi píšou lidi, kteří mi nenapsali třeba čtyři roky od minulé olympiády. Přijede se na mě podívat pan prezident, kterému se taky omlouvám, že jsem to nezvládla líp. Je to fakt jiné. Pokud budu chtít ještě nějakou olympiádu odjet, budu se na to muset připravit ještě líp,“ uvedla Ledecká.
Bezprostředně po čtvrtfinále s týmem zmizela z cílového prostoru, ale pak se vrátila a mnohokrát do televizních kamer i nastavených diktafonů zahraničních i českých novinářů vysvětlovala, co se stalo a jak se cítí. „Mrzí mě to, udělala jsem chybu, to se prostě občas ve sportu stane. Mrzí mě to kvůli fanouškům, kteří sem přišli a fandili mi, protože atmosféra byla nádherná. Mrzí mě to za celý můj tým, který by si zasloužil víc,“ prohlásila.
Doplatila na chybu v polovině prudkého svahu, kdy jí prkno odskočilo a nabrala ztrátu na Rakušanku Sabine Payerovou. „Pak už jsem to bohužel nedohnala. Snažila jsem se ji chytit, ale ona byla taky rychlá,“ litovala. Když poskytovala rozhovory, za jejími zády si jiná česká snowboardistka Zuzana Maděrová dojela pro olympijské zlato. „Zasloužila si to, jezdila skvěle a celou sezonu se zlepšovala. Skvělé,“ ocenila Ledecká.
Líbily se jí podmínky, které italští pořadatelé přichystali pro závod, jemuž při termínové kolizi dala přednost před lyžařským sjezdem. „Bylo to krásně připravené. Obě tratě byly podobné, takže závod byl napínavý od začátku do konce,“ řekla.
Snowboard nerušit, nýbrž přidat disciplínu
Považuje to za nejlepší reklamu pro alpský snowboarding, kterému hrozí vyřazení z olympijského programu. „Osoba, která tohle rozhoduje, by tady měla být a vidět ten dav lidí. Jak sakra úžasný byl celý ten závod. I když jsem prohrála, jsem pyšná, že jsem snowboarďačka, že jsem si tenhle sport vybrala místo lyžování. Ničeho nelituju. Je to krásný sport, který patří na olympiádu. A ráda bych, aby ten člověk, co to rozhoduje, viděl tady to všechno a řekl, že je hloupý, že to vůbec zvažovali,“ líčila zaníceně.
Naopak by byla pro, aby se na olympijských hrách stejně jako v Soči 2014 závodilo také v paralelním slalomu. „Měli bychom přidat další disciplínu, protože je to naprosto jednoduché. Dáte start jen o trochu níž a další den můžete jet znovu, všechny to bude bavit,“ dodala Ledecká před tím, než se vydala na cestu do Cortiny d'Ampezzo, kde bude závodit na lyžích.
Pozdější olympijská šampionka Maděrová její vyřazení sledovala z prostoru startu, kde se chystala na vlastní jízdu. „Moc jsem tomu nevěřila. Já jsem jenom viděla, že to bylo o kousek. Vedle se potom radovali Rakušani, tak jsem si říkala, že to asi nevyšlo. Bylo mi to líto. Fakt jsem jí přála, aby byla na bedně. Pro Čechy by to bylo úplně neskutečné, kdybychom se potkaly ve finále. To by bylo úplně úžasné,“ vykládala snowboardistka, která za svou slavnější krajankou skončila druhá v kvalifikaci.
I kdyby ji potkala ve finále, ve svém aktuálním rozpoložení by neskládala zbraně. „Já bych jela jako proti všem soupeřkám. Jela bych, co to jde. Ve výsledku je jedno, kdo na tom startu stojí. Když chcete vyhrát, musíte stejně porazit úplně všechny. Jestli by to vyšlo, nebo ne, to samozřejmě nevím. Určitě bych do toho šla naplno a třeba by to dopadlo,“ spekulovala Maděrová, která ve finále porazila přemožitelku Ledecké Payerovou.