Emoce s ní v cíli olympijského závodu cloumaly. Zuzana Maděrová právě vyhrála olympijský závod v paralelním obřím slalomu. V rozhovoru pro ČT přiznala, že si z celé finálové jízdy vlastně nic nepamatuje. Vítězství označila za víc než splněný sen.
Víc než splněný sen, zářila po zlatu Maděrová
Zuzana Maděrová, olympijská vítězka. „Zní to hrozně nezvykle, chvíli to potrvá (než si zvyknu). Šla jsem do toho s tím, že je to teď, nebo nikdy. Jdu do toho a ukážu, co umím,“ líčila česká snowboardistka poté, co ve finále porazila Rakušanku Sabine Payerovou. Ve finále vedla od prvních metrů, její vedení se navyšovalo.
Na rozdíl od čtvrtfinále, kdy Payerová jízdou na hraně rizika vyřadila Ester Ledeckou, tentokrát rakouská závodnice nestačila. „Byla jsem hrozně nervózní, ale pomohl mi (mentální kouč) Marian Jelínek, se kterým jsem si volala po každé jízdě. Udržela jsem nervy na uzdě, jakmile byl start, tak nervozita opadla,“ popisovala pro ČT Maděrová, která získala první českou medaili na těchto Hrách.
„Od startu jsem cítila, že si jedu pro co nejlepší místo. Abych řekla pravdu, vůbec si to nepamatuju, jen start. Dál jsem jela na automat,“ vzpomínala Maděrová, která dosud byla nejlépe druhá v závodu Světového poháru.
„Vůbec jsem tomu nevěřila. Je to neskutečné, úžasné a nevěřím tomu pořád. Stupně vítězů byly dojemné, bylo to krásné,“ zářila v cíli. „Je to víc než splněný sen. Nikdy jsem nevěřila, že by se mi to mohlo podařit,“ usmála se novopečená olympijská vítězka, které v Livignu k triumfu gratuloval i prezident Petr Pavel.
Ledecká své krajance také gratulovala, sama litovala velké chyby z úvodu své jízdy. „Moc se mi to nepovedlo, nahoře jsem udělala velikou chybu. A pak i přesto, že jsem to nějak stahovala, to nestačilo. Holky jedou naplno, dávají do toho všechno, já jsem se snažila dělat to nejlepší, co jsem uměla, ale nevyšlo to,“ uvedla Ledecká v televizním rozhovoru se slzami v očích.
Své nástupkyni Maděrové vítězství přála. „Moc jí to přeju, měla skvělou sezonu a zaslouží si to za celou sezonu... Mě to mrzí, pro fanoušky, omlouvám se,“ dodala plačící sesazená olympijská šampionka.